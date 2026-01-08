Леонардо да Вінчі / © Associated Press

Реклама

Вчені заявили про можливе вилучення ДНК Леонардо да Вінчі з артефактів епохи Відродження. Міжнародна команда дослідників зібрала біологічні сліди з малюнка «Святе дитя», створеного червоною крейдою, а також із листів, написаних його предком Фрозіно ді Сер Джованні да Вінчі, які зберігаються в італійському архіві.

Про це повідомило видання The Independent.

Отримана ДНК містила маркери Y-хромосоми, що збігаються з генетичною лінією E1b1/E1b1b — поширеною серед населення південної Європи, Північної Африки та окремих регіонів Близького Сходу. Науковці зазначають, що виявлена ДНК належать до групи характерної для людей із тосканським корінням, звідки й походив да Вінчі. Саме це дозволило припустити, що частина знайденої ДНК може належати митцю.

Реклама

Попри гостроцікаві результати, дослідники наголошують: ствердно заявити про приналежність будь-якої з ДНК самому Леонардо надзвичайно важко. У генія немає підтверджених нащадків, а його поховання у XIX столітті було порушено, що унеможливлює пряме порівняння генетичного матеріалу.

Науковці використали «мінімально інвазивний» метод — делікатний мазок, який дозволяє збирати мікрочастинки шкіри, сліди поту, мікроорганізми, пилок та інші біологічні залишки без пошкодження артефактів. Більшість отриманої ДНК належала бактеріям, грибам, рослинам і вірусам, що дало змогу встановити особливості матеріалів, умови зберігання та історичний контекст створення предметів.

Серед ботанічних ДНК знайшли сліди італійського райграсу та прибережних видів Salix, поширених уздовж річки Арно у Флоренції. Це підтверджує автентичність походження артефактів XV–XVI століть. Унікальна присутність рослин роду Citrus у «Святій дитині» також узгоджується з історичними даними про матеріали, які використовувалися в ті часи.

Попри виявлення людських ДНК, зокрема маркерів чоловічої статі, вчені підкреслюють необхідність подальших досліджень для чіткого відокремлення давніх слідів від сучасних забруднень. Лише додаткові аналізи можуть дозволити точніше відповісти, чи зберігають ці артефакти справжній біологічний відбиток Леонардо да Вінчі.

Реклама

Нагадаємо, вчені з Лундського університету виявили у смолі відбиток пальця віком понад 2000 років на човні Хьортспрінг. Знахідка допомогла встановити походження давніх морських воїнів і переглянути історію ранніх скандинавських морських набігів.