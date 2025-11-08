Сліди іншопланетних цивілізацій можна знайти поруч із Землею

Іншопланетяни. Ілюстративне зображення / © Space.com

Професор Алекс Еллері з Карлтонського університету вважає, що іншопланетні цивілізації уже могли відвідувати Сонячну систему і сліди їхньої присутності можна знайти поруч із Землею.

Про це пише журнал Universe.

На думку науковця, розвинені цивілізації з інших зоряних систем могли надсилати самовідтворювані зонди, відомі як «зонди фон Неймана».

Концепцію «універсального конструктора» запропонував 1949 року математик Джон фон Нейман, який припустив, що гіпотетичний апарат міг би створювати власні копії, використовуючи місцеві ресурси.

Пізніше вчені SETI розвинули цю теорію як спосіб колонізації галактики з використанням таких зондів.

Професор Алекс Еллері пропонує шукати свідчення технологічної діяльності розвинених цивілізацій поруч із Землею — на Місяці, який багатий на метали, має стабільне середовище і може слугувати ідеальним майданчиком для самовідтворюваних зондів.

За його теорією, такі зонди насамперед мали би бути націлені на легкодоступні астероїди та супутники для видобутку металу та інших матеріалів. Тут вони могли б створювати виробничі бази для створення нових зондів для подальшого дослідження.

Науковець вважає, що зонди розвинених цивілізацій могли б використовувати ядерні реактори, побудовані з місцевих ресурсів. Такі реактори залишили б характерні ізотопні сліди, наприклад, торій-232 або неодім-144, які можна виявити.

Цікавою можливістю є те, що розвинені цивілізації могли залишити на Місяці «подарунки» — технологічні артефакти, які можна буде знайти поряд з місцями видобутку ресурсів.

Нагадаємо, міжнародна група дослідників виявила, що під поверхнею Місяця приховані найцінніші метали платинової групи: платина, паладій та родій. Їхня вартість може становити трильйони доларів.