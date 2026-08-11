Сліпота за кілька секунд: експерти попередили про смертельну небезпеку сонячного затемнення

Звичайні окуляри не врятують ваші очі під час сонячного затемнення / © pixabay.com

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Вже 12 серпня 2026 року жителі планети зможуть спостерігати за дивовижним сонячним затемненням, часткову фазу якого в Україні можна буде побачити після 20:14 з максимальним піком о 20:18 за київським часом. Разом із цим видовищем на нас чекають ще три важливі космічні події, які роблять цей тиждень особливим для всіх любителів астрономії.

Про це пише UNILAD.

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Чому звичайні окуляри не врятують ваші очі

Директор з оптичної практики Кайла Блек наголошує, що навіть під час часткового затемнення, коли більша частина світила прихована, прямий погляд на нього завдає важкого удару по органах зору. Категорично заборонено дивитися на сонячний диск неозброєним оком або використовувати для цього звичайні сонцезахисні окуляри. Жодні модні аксесуари, навіть якщо ви одягнете кілька штук одночасно, не здатні затримати небезпечне випромінювання.

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Для безпечного спостереження необхідно використовувати винятково спеціальні сертифіковані окуляри для затемнення, які суворо відповідають міжнародному стандарту безпеки ISO 12312-2. Багато людей помилково вважають, що для захисту підійдуть підручні засоби на кшталт закопченого скла, кольорової фотоплівки, старих дискет або рентгенівських знімків. Проте всі ці речі є смертельно небезпечними, адже вони абсолютно не блокують невидимі інфрачервоні та ультрафіолетові промені, які випалюють сітківку.

Якщо ви плануєте розглядати затемнення через фотокамеру, бінокль або домашній телескоп, на об’єктиви обов’язково потрібно прикріпити спеціальні схвалені сонячні фільтри. Без такого захисту оптика спрацює як збільшувальне скло, що призведе до моментальної та важкої травми очей. Найпростішим та найнадійнішим способом насолодитися космічним шоу без жодного ризику для здоров’я є перегляд офіційної онлайн-трансляції, не виходячи з власного будинку.

Підступна хвороба: що відбувається із зором

Фахівці знаменитого космічного агентства NASA детально розписали, до яких страшних наслідків призводить нехтування цими базовими правилами безпеки. Прямий контакт сонячних променів із незахищеним оком викликає миттєве ураження сітківки — особливої внутрішньої оболонки, яка відповідає за сприйняття світла.

Ця важка патологія отримала назву сонячна ретинопатія, і її головна підступність полягає в тому, що процес руйнування клітин є абсолютно безболісним. Людина може навіть не здогадуватися про катастрофу, що відбувається в її оці, доки не з’явиться перший дискомфорт у вигляді сильного розмиття картини, виникнення сліпих плям або повної втрати зору.

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Безпечний метод: як зробити проектор вдома

У ситуаціях, коли спеціальні захисні окуляри вже розкупили в магазинах, не варто впадати у відчай, адже існує чудовий непрямий метод спостереження. Ви можете легко створити простий і абсолютно безпечний пінхол-проектор із підручних матеріалів, які точно знайдуться в кожному домі. Цей пристрій не потребує фінансових витрат і дозволить побачити чітке зображення затемнення на папері, тримаючи Сонце за своєю спиною.

Для створення такого домашнього гаджета за інструкцією NASA вам знадобляться лише два аркуші білого картону, шматочок алюмінієвої фольги, скотч та звичайна шпилька, скріпка або олівець. Спочатку необхідно вирізати невеликий квадратний або прямокутний отвір розміром близько п’яти сантиметрів прямо по центру першого аркуша картону. Після цього цей отвір потрібно акуратно і щільно заклеїти шматочком фольги за допомогою скотчу по краях.

На наступному етапі ви перегортаєте картон і гострою шпилькою або скріпкою робите один крихітний прокол точно в центрі наклеєної алюмінієвої фольги. Для тестування пристрою покладіть другий чистий аркуш картону на землю, а перший аркуш із фольгою підніміть високо над ним, спрямувавши прокол угору до неба. Обов’язково станьте так, щоб справжнє Сонце світило вам точно в спину, і тоді ви побачите чітку проекцію сонячного диска на нижньому аркуші.

Чим вище ви триматимете верхню картку з фольгою, тим більшим і виразнішим буде проектоване зображення на землі. Головне — ніколи не намагайтеся дивитися на сонце крізь сам проколотий отвір, адже цей пристрій створений винятково для вивчення безпечної тіні. Пам’ятайте, що ваше здоров’я та збереження зору є набагато важливішими за будь-яке секундне яскраве враження від небезпечного спостереження.

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Нагадаємо, сстанній місяць літа подарує українцям низку надзвичайно видовищних астрономічних подій. Серед них сонячне та місячне затемнення, масштабний зорепад і неймовірні зустрічі планет.

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