Служба підтримки Apple почала обслуговувати користувачів українською

Досі українців за замовчуванням обслуговували російською мовою.
Офіційна служба підтримки Apple у понеділок, 28 червня, почала обслуговувати користувачів українською мовою.
Про це повідомляє ITC.
"Відтепер під час звернення в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що досі українців за замовчуванням обслуговували російською мовою, а власників американських облікових записів - англійською.
У березні на офіційному сайті Apple вперше з'явився український розділ.
Нагадаємо, що в минулому році компанія Apple розмістила на своєму сайті вакансію україномовного аналітика анотацій (Annotation Analyst) для команди голосового помічника Siri.