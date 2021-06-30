Служба підтримки Apple почала обслуговувати користувачів українською

Досі українців за замовчуванням обслуговували російською мовою.

Офіційна служба підтримки Apple у понеділок, 28 червня, почала обслуговувати користувачів українською мовою.

Про це повідомляє ITC.

"Відтепер під час звернення в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що досі українців за замовчуванням обслуговували російською мовою, а власників американських облікових записів - англійською.

У березні на офіційному сайті Apple вперше з'явився український розділ.

Нагадаємо, що в минулому році компанія Apple розмістила на своєму сайті вакансію україномовного аналітика анотацій (Annotation Analyst) для команди голосового помічника Siri.

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