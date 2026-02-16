Смартфон Google помітно оновлять: повні характеристики та 5 головних змін порівняно з Pixel 9a (фото)

Смартфон Google оновлять / © Unsplash

У Мережі за кілька днів до офіційного анонсу з’явилися повні технічні характеристики смартфона Google Pixel 10a. І хоча дизайн бюджетного телефона майже не змінився, всередині та в деталях модель отримала помітні оновлення, які вигідно відрізняють її від попередника.

Про це йдеться у матеріалі gizmochina.

Що відомо про Google Pixel 10a

За інформацією Winfuture.de, новинка отримає 6,3-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2424х1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Одне з ключових оновлень — захисне скло Corning Gorilla Glass 7i замість Gorilla Glass 3 у попередній моделі, що має забезпечити кращу стійкість до подряпин і падінь.

Google Pixel 10a Фото gizmochina

Смартфон працюватиме на процесорі Google Tensor G4 у парі з чипом безпеки Titan M2. Очікується 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 3.1 обсягом 128 ГБ або 256 ГБ без підтримки microSD.

Акумулятор збільшено до 5100 мА·год, і тепер Pixel 10a підтримує швидку дротову зарядку потужністю до 45 Вт (проти 23 Вт у Pixel 9a), а також бездротову зарядку.

Смартфон працюватиме на процесорі Google Tensor G4 Фото gizmochina

Камери без революції, але з перевіреними рішеннями

Основна камера, за попередніми даними, залишиться 48-мегапіксельною з оптичною стабілізацією зображення та технологією dual-pixel autofocus. Доповнює її 13-мегапіксельний ультраширококутний модуль із кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера — також 13 Мп.

До семи років оновлень і нові функції

Google Pixel 10a працюватиме під керуванням Android 16 і отримає до семи років оновлень операційної системи та безпеки — це традиційно одна з головних переваг смартфонів Google.

Серед інших характеристик:

підекранний сканер відбитків пальців;

захист від пилу та води за стандартом IP68;

стереодинаміки;

Bluetooth 6 (замість 5.4);

Wi-Fi 6e;

підтримка двох SIM-карт, включно з eSIM;

NFC та USB Type-C;

функція супутникового екстреного виклику;

підтримка навігаційних систем GPS, Galileo, GLONASS, QZSS і BeiDou.

5 головних змін у порівнянні з Pixel 9a

Попри схожий вигляд, нова модель має одразу кілька важливих відмінностей:

Gorilla Glass 7i замість Gorilla Glass 3. Швидка зарядка 45 Вт замість 23 Вт. Супутниковий екстрений зв’язок, якого не було в Pixel 9a. Bluetooth 6 замість Bluetooth 5.4. Нові кольори: Obsidian, Fog, Lavender і Berry (у Pixel 9a були Obsidian, Porcelain, Iris та Peony).

Додамо, що габарити Pixel 10a становлять 153,9х73х9 мм при вазі 183 г. Для порівняння, Pixel 9a був трохи більшим і важчим — 154,7х73,3х8,9 мм та 186 г відповідно.

Ціна та старт продажів

Google Pixel 10a вийде у версіях на 128 ГБ і 256 ГБ. Очікувана стартова ціна — 499 євро (приблизно 25 581 грн). Повідомляється, що на старті продажів версію на 256 ГБ можуть тимчасово продавати за ціною базової моделі замість стандартних 599 євро (приблизно 30 707 грн). Початок продажів запланований на 18 лютого.

Джерела стверджують, що Google Pixel 10a не зазнав кардинального редизайну, однак отримав помітні технічні оновлення — від захисту дисплея та швидкості зарядки до нових стандартів зв’язку та супутникових функцій.

Для бюджетної лінійки це може стати одним із найвідчутніших апгрейдів за останні роки.

