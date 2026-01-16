Технології майбутнього: бренд показав смартфон за 50 мільйонів доларів

Візуалізація концептуального смартфона Nothing / © соцмережі

Компанія Nothing представила концепт футуристичного складаного смартфона з трьома екранами, розроблений на основі ідей популярного стрімера IShowSpeed. Пристрій, орієнтований на професійних контент-мейкерів, отримав модульну конструкцію та надміцні матеріали, проте його розробка оцінюється у понад 50 мільйонів доларів.

Про це повідомили у YouTube-каналі Nothing.

Ключовою особливістю концепту є потрійний дисплей, що дозволяє стрімерам одночасно грати та бачити чати різних платформ. Пристрій є модульним: третій екран можна від’єднати та використовувати окремо, а на задній панелі передбачено магнітне кільце для професійних об’єктивів.

Для розв’язання проблеми крихкості складаних гаджетів інженери запропонували використовувати екран із сапфірового скла та рамку з військового ударопоглинаючого матеріалу. Технічна база включає одразу два топові процесори Snapdragon 8 Elite, три акумулятори та титанові шарніри.

Через обмеженість внутрішнього простору, замість громіздких систем зв’язку, смартфон використовує спеціальний адаптер USB 4 для стабільної передачі потокового відео.

За оцінками компанії, лише собівартість комплектуючих такого пристрою становить близько 1838 доларів. Повний цикл досліджень та розробки (R&D) обійдеться у 50 мільйонів доларів, а створення модульної системи камер потребуватиме додаткових 5 мільйонів доларів. Наразі смартфон не призначений для серійного продажу і залишається демонстрацією технологічних можливостей бренду.

