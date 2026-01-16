ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
1 хв

Технології майбутнього: бренд показав смартфон за 50 мільйонів доларів

Nothing показала «смартфон майбутнього» із сапфіровим склом та модульною камерою.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Візуалізація концептуального смартфона Nothing

Візуалізація концептуального смартфона Nothing / © соцмережі

Компанія Nothing представила концепт футуристичного складаного смартфона з трьома екранами, розроблений на основі ідей популярного стрімера IShowSpeed. Пристрій, орієнтований на професійних контент-мейкерів, отримав модульну конструкцію та надміцні матеріали, проте його розробка оцінюється у понад 50 мільйонів доларів.

Про це повідомили у YouTube-каналі Nothing.

Ключовою особливістю концепту є потрійний дисплей, що дозволяє стрімерам одночасно грати та бачити чати різних платформ. Пристрій є модульним: третій екран можна від’єднати та використовувати окремо, а на задній панелі передбачено магнітне кільце для професійних об’єктивів.

Для розв’язання проблеми крихкості складаних гаджетів інженери запропонували використовувати екран із сапфірового скла та рамку з військового ударопоглинаючого матеріалу. Технічна база включає одразу два топові процесори Snapdragon 8 Elite, три акумулятори та титанові шарніри.

Через обмеженість внутрішнього простору, замість громіздких систем зв’язку, смартфон використовує спеціальний адаптер USB 4 для стабільної передачі потокового відео.

За оцінками компанії, лише собівартість комплектуючих такого пристрою становить близько 1838 доларів. Повний цикл досліджень та розробки (R&D) обійдеться у 50 мільйонів доларів, а створення модульної системи камер потребуватиме додаткових 5 мільйонів доларів. Наразі смартфон не призначений для серійного продажу і залишається демонстрацією технологічних можливостей бренду.

Нагадаємо, Microsoft інвестувала мільярди доларів у розвиток смартфонів Nokia Lumia, однак не змогла витримати конкуренцію з Apple та Google.

Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie