Смартфон може працювати значно швидше: що варто змінити в налаштуваннях

Смартфон / © Credits

Реклама

Якщо швидкість інтернету на вашому смартфоні Android помітно нижча, ніж обіцяє провайдер, проблему можна вирішити кількома простими способами.

Про це повідомило видання slashgear.com.

Експерти радять спершу провести тест швидкості на пристрої, підключеному до домашньої мережі Wi-Fi через кабель Ethernet, а потім — на самому телефоні. Якщо різниця значна, варто звернути увагу на налаштування.

Реклама

Найпростіший спосіб швидко відновити роботу мережі — увімкнути та вимкнути режим польоту. Це можна зробити у швидких налаштуваннях або через меню «Налаштування». Аналогічний ефект може дати перезавантаження смартфона. Також важливо перевірити, чи не активований VPN — його робота впливає на швидкість з’єднання. Для цього потрібно перейти в меню «Мережа та Інтернет» > «VPN» та відключити зайві підключення.

Користувачам мобільного інтернету варто переконатися, що у параметрі «Тип мережі, якому віддається перевага» обрано найшвидший варіант — у нових моделях це 5G. Додатково рекомендується підключатися до діапазону Wi-Fi 5 ГГц, який працює швидше, ніж 2,4 ГГц.

Якщо проблема з повільним інтернетом не зникає, можна скинути налаштування мережі. Для цього потрібно відкрити «Система» > «Скидання налаштувань» > «Скинути налаштування мобільної мережі» та виконати інструкції на екрані. Це не видалить ваші додатки та файли, але доведеться заново ввести дані для підключення до Wi-Fi.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення про запрошення України та Молдови до зони так званого «роумінгу, як вдома», яка дозволяє користуватись мобільним зв’язком за кордоном без додаткової плати. Українці зможуть дзвонити в Європі за своїм тарифом, але інтернет буде обмеженим.