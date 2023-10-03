"Смартфон майбутнього", якому не потрібен екран: як виглядає і працює ґаджет (відео)

Стартап Humane показав нову версію свого "смартфона майбутнього", якому не потрібен екран. Пристрій під час показу мод у Парижі (Humane x Coperni) продемонструвала супермодель Наомі Кемпбелл. Вона стала першою людиною за межами компанії, яка носила пристрій на публіці, напередодні його повної презентації 9 листопада.

Про це повідомили в Humane, передає Еngadget.

Компанія описує пристрій як "безекранний автономний пристрій і програмну платформу, створену з нуля для ШІ".

"Він працює на передовій платформі Qualcomm Snapdragon і оснащений міні-проектором, який замінює екран смартфона, а також камерою та динаміком. Він може виконувати такі функції, як оптичне розпізнавання на основі штучного інтелекту", – йдеться у повідомленні.

Тобто зрозуміло, що пристрій Ai Pin не має екрана, не є смартфоном у прямому значенні слова.

Ґаджет чіпляється на одяг і проєктує зображення на руку користувача, стіну чи іншу поверхню.

Так званий "смартфон майбутнього" здатний виконувати такі функції, як оптичне розпізнавання на основі ШІ, але також нібито "орієнтований на конфіденційність" завдяки таким якостям, відсутність пробуджуючого слова, на кшталт "OK Google" або "Hey Siri". Це дозволяє прибрати функцію постійного прослуховування навколишнього середовища, яке здійснюють більшість сучасних смартфонів.

Ґаджет має підключатися до Інтернету, але яким саме чином, поки не повідомляють.

"Імовірно, Ai Pin матиме досить вузький перелік застосувань, обмежуючись певними бізнес-процесами та користувачами, які б хотіли зменшити залежність від смартфона, але не хочуть переходити на застарілі кнопкові телефони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями фахівці отримали 45 млн доларів у вигляді фінансування на нову систему лікування на основі імплантатів, яка може знизити рівень смертності від раку. Дослідження має віднайти спосіб знизити рівень смертності на 50%.

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