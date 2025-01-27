Смартфони серії Redmi Note 14 з АІ-функціями – в Алло від 7 499 гривень

Вони пропонують надійність конструкції, ємні акумулятори, потужні нові чипсети для продуктивної та швидкої роботи – від відеодзвінків до мобільних ігор, а також 6,67-дюймовий яскравий екран з частотою оновлення 120 Гц з технологією захисту очей під час тривалої роботи чи за недостатнього освітлення. А ще – встановлений Google Gemini та кілька корисних АІ-функцій – від пошуку до вирізання об'єктів на світлинах. Смартфони забезпечені слотом для двох SIM-карток, NFC-модулем, вбудованим в екран сканером відбитків пальців, а також АІ-розблокуванням за обличчям. До 3 лютого смартфони можна придбати в Алло з вигодою до 2000 гривень.

У Redmi Note 14 Рro+ 5G (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) відбувся глобальний дебют 4-нм процесора Snapdragon® 7s Gen 3, який забезпечує швидкодію пристрою. З вигнутим CrystalRes-AMOLED-екраном, що має роздільну здатність 1,5К та пікову яскравість до 3000 ніт, чудові враження від перегляду та роботи забезпечено. Акумулятор на 5110 мА•год здатен працювати навіть за низьких температур та підтримує гіперзарядку 120 Вт. Модель має 200 Мп основну камеру з АІ та OIS, 8 Мп ультраширококутну, 2 Мп макро- та 20 Мп фронтальну камери, причому можна знімати із 4х-зумом без втрати якості зображення. Новинка пропонує АІ-інструменти для редагування світлин, фільмування, субтитрів та інших завдань, які раніше були доступними лише для преміальних моделей. Вона має найвищий стандарт захисту від вологи та пилу IP68. Redmi Note 14 Prо+ 5G доступний у чорному, блакитному та фіолетовому кольорах, вартість – 16 999 та 19 999 грн залежно від конфігурації.

Redmi Note 14 Рro 5G (8+256 ГБ) з вигнутим CrystalRes-AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1,5 К та піковою яскравістю до 3000 ніт забезпечує деталізацію та чудові враження від комфортного перегляду. Новинка працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7300-Ultra та має ємний акумулятор на 5110 мА•год з підтримкою турбозарядки 45 Вт. Основна камера на 200 Мп з АІ та оптичною стабілізацією, а фронтальна камера на 20 Мп відповідає за якісні селфі. Новинка також має найвищий стандарт захисту IP68. Вартість Redmi Note 14 Рro 5G – 14 499 грн, модель доступна у чорному, зеленому та фіолетовому кольорах.

Redmi Note 14 Рro (8+256 ГБ) має вигнутий FHD+-екран, чипсет MediaTek Helio G100-Ultra та акумулятор на 5550 мА•год з підтримкою турбозарядки 45 Вт. Модель отримала 200 Мп АІ-камеру з оптичною стабілізацією та розширеними параметрами масштабування і 32 Мп фронтальну камеру для селфі. Смартфон має захист від вологи та пилу IP64 та посилену конструкцію корпусу. Вартість – 10 999 грн, кольри: чорний, блакитний та фіолетовий.

Redmi Note 14 (6+128 ГБ, 8+256 ГБ) має плаский FHD+-AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400 × 1080 та піковою яскравістю до 1800 ніт. Модель працює на базі чипсета MediaTek Helio G99-Ultra та має емний акумулятор 5550 мА•год з підтримкою турбозарядки 33 Вт. Цей смартфон має 108 Мп основну камеру для чіткої деталізації світлин, а також фронтальну камеру на 20 Мп. Новинка захищена по стандарту IP54. Ціна 7 499 та 8 499 грн (залежно від конфігурації), чорний, блакитний, фіолетовий кольори.

Redmi Note 14 5G (6+128 ГБ, 8+256 ГБ) має плаский FHD+-AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400 × 1080 та піковою яскравістю до 2100 ніт. Новинка працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 7025-Ultra та має акумулятор на 5110 мА•год з підтримкою турбозарядки 45 Вт. Основна камера новинки – сенсор на 108 Мп з OIS та EIS для чіткої деталізації світлин та підтримкою 3х-зуму без втрати якості. Крім того, є 8 Мп ультраширококутна та 2 Мп макрокамери, а також селфі-камера на 20 Мп з ширококутним 0,8х-зумом. Модель має захист IP64. Redmi Note 14 5G доступний у чорному, зеленому та фіолетовому кольорах, а його вартість – 8 999 та 9 999 грн.