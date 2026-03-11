Смартфони можуть залишитися без зарядного порту: стало відомо, що прийде на зміну USB-C

Заряджання телефону / © Pexels

Європейський Союз відкрив шлях до технологічних змін: після обов’язкового переходу на USB-C смартфони можуть узагалі втратити зарядні порти. У Брюсселі підтвердили, що чинні правила допускають випуск пристроїв без жодного роз’єму — за умови, що вони заряджаються лише бездротово.

Про це повідомило видання Gassenhauer Altenburg.

Від 2024 року в ЄС діє норма, яка зобов’язує виробників оснащувати нові смартфони, планшети та іншу електроніку портом USB-C, якщо вони підтримують дротове заряджання. Це рішення ухвалили, щоб зменшити плутанину з різними кабелями, підвищити сумісність між брендами та скоротити обсяги електронних відходів.

Водночас закон містить важливе уточнення: вимога стосується лише пристроїв із кабельною зарядкою. Якщо смартфон заряджається виключно бездротовим способом, порт USB-C не є обов’язковим. Саме це відкриває можливість для появи повністю «безпортових» моделей.

Однією з компаній, які розглядають такий підхід, є Apple. Після переходу з Lightning на USB-C виробник, за даними галузевих джерел, досліджує концепцію iPhone без жодних фізичних портів. У такому разі заряджання здійснюватиметься лише бездротовими станціями, а передавання даних — через Wi-Fi, мобільну мережу або хмарні сервіси.

Подібні рішення, за інформацією експертів, можуть тестувати й інші виробники, зокрема Samsung у майбутніх моделях лінійки Galaxy. Відмова від портів дозволяє створювати тонші корпуси, підвищувати герметичність пристроїв і зменшувати ризик пошкодження роз’ємів. Однак дротова зарядка поки що залишається ефективнішою за споживанням енергії, а бездротові рішення можуть втрачати частину потужності у вигляді тепла.

Водночас Європейська комісія планує стежити за розвитком бездротових технологій, щоб уникнути появи несумісних стандартів. У Брюсселі наголошують на необхідності енергоефективної зарядки, сумісності між брендами та дотриманні стандартів безпеки.

Найімовірніше, перехід до повністю безпортових смартфонів відбуватиметься поступово. Спершу виробники випускатимуть гібридні моделі з USB-C і бездротовою зарядкою, а згодом флагманські пристрої можуть повністю відмовитися від кабелів.

Нагадаємо, після виходу iPhone 17e, MacBook Neo та оновлених iPad Air Apple припинила продаж 15 старих пристроїв.