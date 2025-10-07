Смерть для електроніки: які аксесуари виводять з ладу USB-порт і шкодять батареї

Телефон / © pixabay.com

USB-порт вашого смартфона є не лише точкою для заряджання, але й вразливим місцем, через яке можна пошкодити електроніку, прискорити знос акумулятора або викрасти дані. Експерти попереджають: деякі аксесуари та джерела живлення становлять смертельну загрозу для вашого пристрою.

Про це пише SlashGear.

Дешеві або несертифіковані кабелі часто не мають необхідного захисту від стрибків напруги та коректного регулювання струму, що загрожує перегрівом і навіть коротким замиканням.

Окрему загрозу становлять «зловмисні» кабелі з прихованими чипами, здатними красти дані або встановлювати шкідливе ПЗ. Експерти наполегливо рекомендують використовувати лише сертифіковані кабелі (наприклад, MFi для iPhone) або аксесуари від перевірених брендів. Пошкоджені та обтріпані кабелі варто одразу замінювати.

Підключення до чужого USB-порту або публічної зарядної станції може призвести до атаки під назвою «juice jacking» — коли через кабель разом із живленням передаються шкідливі дані. Безпечніша альтернатива — використання власного адаптера в розетці або повербанка.

Надзвичайно небезпечними є невідомі USB-накопичувачі та сумнівні аксесуари, які можуть містити «USB Killer» — пристрій, здатний подавати небезпечно високу напругу й миттєво виводити електроніку з ладу. Правило просте: якщо походження пристрою невідоме, не підключайте його.

Зовнішні жорсткі диски часто вимагають більше енергії, ніж смартфон здатний стабільно віддати. Це призводить до перегріву порту, пришвидшує розряд акумулятора та може пошкодити пайку роз’єму. Краще використовувати бездротові диски або хмарне сховище, адже через USB дані рухаються в обидва боки, залишаючи пристрій вразливим.

Нарешті, зарядні пристрої з вищою потужністю, ніж підтримує телефон, особливо несертифіковані, можуть подавати нестабільну напругу. Це шкодить акумулятору і пришвидшує його знос. Варто завжди використовувати оригінальний адаптер або якісні сумісні аналоги, пам’ятаючи, що стабільне «повільніше» заряджання часто корисніше для довготривалої місткості батареї.

