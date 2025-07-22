Смерть в апараті МРТ: фахівці на відео показали наслідки потрапляння металу до сканера

Фахівці продемонструвли потужність апарату МРТ / © innovacia.com.ua

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Фахівці оприлюднили відео, що продемонструвало наслідки потрапляння металу в МРТ-сканер. Після того, як під час медичної діагностики МРТ загинув 61-річний чоловік, а його просто засмоктало в МРТ, інформація про його смерть на очах дружини облетіла Мережу.

Відео продемонстрували на Byte.

Жахливі кадри відео дають уявлення про обставини трагічної смерті 61-річного Кіта Макаллістера. Він помер від отриманих травм після того, як увійшов до кімнати з МРТ-сканером у медичному центрі Nassau Open MRI у Нью-Йорку. Сам Кіт не був пацієнтом клініки, а хотів просто підтримати свою дружину, Едрієн Джонс-Макаллістер, під час діагностики МРТ.

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Потужність апарату МРТ Фото: скрин відео Byte

Кіт увійшов до приміщення МРТ під час сканування, проігнорувавши заборону, тож його просто миттєво засмоктало в апарат. На момент трагедії на ньому був «великий металевий ланцюг» (вагою близько 9 кг), який і став причиною смертельного випадку.

Що відомо про МРТ

МРТ (магнітно-резонансна томографія) використовує надпотужний магніт, і в присутності металу стає надзвичайно небезпечною.

«За словами Едрієн, її чоловіка впустили до кімнати попри те, що він носив металеве намисто. Пристрій втягнув його в середину, і ані вона, ані технік не змогли його витягти», — згадується у матеріалі.

На місце було викликано екстрені служби з повідомленням про «медичний інцидент». Через два дні після інциденту повідомили, що Кіт помер у лікарні від отриманих травм.

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У відео, яке демонструє потужність магнітного поля МРТ, можна побачити, як металеві предмети з великою швидкістю втягуються в пристрій. Наприклад, жінка тримає металевий об’єкт, який миттєво втягується після того, як вона його відпускає.

Потужність апарату МРТ Фото: скрин відео Byte

В іншому фрагменті чоловік кидає металевий стілець у сканер і намагається його витягти, але сили магніту виявляються сильнішими, ніж людські зусилля.

Сила МРТ достатня, щоб, кинути інвалідний візок через всю кімнату. Фото: скрин відео Byte

Дослідження показують, що сила МРТ достатня, щоб, наприклад, «кинути крісло колісне з іншого боку кімнати».

Смерть через ланцюжок на МРТ не єдина

В одному з подібних жахливих випадків 40-річний бразилець загинув, коли зайшов до кімнати МРТ з зарядженим пістолетом у поясі. Магніт витягнув зброю, яка вистрелила й поранила чоловіка в живіт. Хоча він мав дозвіл на носіння зброї, лікарі попереджали про необхідність залишити всі металеві предмети поза межами кімнати.

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А 2001 року шестирічна дитина загинула, коли металевий балон з киснем був втягнутий у МРТ.

«МРТ-сканери вважаються в тисячі разів потужнішими за звичайні магніти на холодильнику. Хоча це надзвичайно корисні медичні пристрої, потрібно чітко усвідомлювати можливі ризики», — нагадують фахівці.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як кардіовідділенні лікарні в Німеччині дві медсестри вели прямий ефір у TikTok, поки монітори пацієнтів подавали тривожні сигнали.

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