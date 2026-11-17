Слонова нога в Чорнобилі / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Учені розкрили нові подробиці утворення радіоактивної лави, яка залишилася після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Дослідження показало, які процеси відбувалися під час формування небезпечної речовини.

Про це повідомило видання LADBible з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Progress in Nuclear Energy.

Реклама

Після вибуху на ЧАЕС у квітні 1986 року уламки зруйнованої активної зони реактора почали взаємодіяти з будівельними матеріалами. Унаслідок цього утворилася речовина, яку через зовнішній вигляд порівнюють із вулканічною лавою.

Реклама

Використовуючи потужні мікроскопи, дослідники з’ясували, що всередині затверділої маси містяться крихітні частинки, багаті на уран.

Крім того, аналіз циркону показав, що під час утворення радіоактивної лави відбувалися складні процеси росту кристалів, їхнього розчинення та повторного формування.

Дослідники також припускають, що частинки всередині маси зазнавали змін унаслідок плавлення, розчинення та кристалізації.

Одним із найвідоміших скупчень цієї речовини є «Слонова нога», яку виявили через кілька місяців після аварії. На той момент рівень її випромінювання сягав майже 10 тисяч рентгенів на годину.

Реклама

Як раніше повідомляло наукове видання Nautilus, за такого рівня радіації вже через 30 секунд перебування поблизу речовини могли виникнути крововиливи в клітинах, а через чотири хвилини — блювання та діарея.

П’яти хвилин опромінення могло бути достатньо для отримання смертельної дози радіації.

Нове дослідження дозволило науковцям детальніше вивчити процес утворення чорнобильської лави та зміни, яких зазнавали її складники.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику показали найбільшу сову, яка мешкає в Україні. Цей рідкісний нічний хижак здатний літати майже безшумно та знаходити здобич навіть у темряві.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів