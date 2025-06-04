Смертельна загроза в глибині Сонячної системи: що ховається у тіні Венери і чому це небезпечно

Сонячна система / Ілюстративне зображення

Реклама

Нові симуляції показують, що навколо Венери може існувати невидимий рій астероїдів, здатних знищити ціле місто в разі зіткнення із Землею. Ці приховані космічні тіла, що обертаються навколо планети-сусідки, одного дня можуть зіткнутися із Землею, попереджають вчені.

Про це пише Live Science.

Невидимі супутники Венери: астероїдна небезпека

Астрономи провели комп’ютерне моделювання, яке виявило потенційне існування популяції астероїдів, що залишаються непоміченими через свою близькість до яскравого світла Венери. Ці космічні камені рухаються нестабільними орбітами, і гравітаційні сили можуть зрештою спрямувати їх до внутрішньої Сонячної системи, зробивши зіткнення із Землею цілком можливим.

Реклама

«Наше дослідження показує, що значна кількість астероїдів, розміром з місто, може ховатися поблизу Венери. Через складність їхнього спостереження ми повинні краще зрозуміти цю популяцію, щоб оцінити потенційну загрозу для нашої планети», — заявив провідний автор дослідження, доктор Валеріо Карруба.

Чому ці «вбивці міст» залишаються непоміченими?

Основна причина, чому ці астероїди досі не виявлені, полягає в їхній орбіті. Перебуваючи дуже близько до Сонця та Венери, вони майже завжди губляться у сліпучому сонячному світлі. Спостереження за ними можливі лише протягом коротких періодів на світанку або в сутінках, під дуже низьким кутом над горизонтом, що значно ускладнює їхнє виявлення за допомогою наявних телескопів.

Розмір цих потенційних загарбників також викликає занепокоєння. Моделювання показує, що багато з цих астероїдів можуть сягати кількох сотень метрів у діаметрі, чого достатньо, щоб спричинити значні руйнування у разі зіткнення із Землею. Падіння такого астероїда може призвести до утворення великого кратера, потужних землетрусів та викиду в атмосферу величезної кількості пилу та попелу, що матиме катастрофічні наслідки для клімату та життя на планеті.

Симуляції розкривають небезпечні орбіти

Команда дослідників використала складні комп’ютерні моделі для відстеження орбіт мільйонів віртуальних астероїдів у внутрішній Сонячній системі протягом тривалого проміжку часу. Результати показали, що значна частина цих об’єктів може тимчасово захоплюватися гравітацією Венери, утворюючи навколо неї своєрідний «рій». Хоча багато з цих астероїдів згодом покидають орбіту Венери, деякі з них можуть бути спрямовані на траєкторії, що перетинаються з орбітою Землі.

Реклама

«Ці симуляції є першим кроком до розуміння цієї раніше невідомої популяції астероїдів. Нам потрібно проводити подальші дослідження, щоб точніше визначити кількість та розміри цих об’єктів, а також оцінити ймовірність їхнього зіткнення із Землею», — пояснили дослідники.

Що далі: необхідність пильного спостереження

Результати цього дослідження підкреслюють важливість розроблення нових методів та інструментів для виявлення астероїдів, що ховаються у складних для спостереження регіонах Сонячної системи. Майбутні космічні місії та наземні телескопи з розширеними можливостями можуть зіграти вирішальну роль у виявленні цих потенційно небезпечних об’єктів та обчислення їхніх орбіт.

Хоча ймовірність безпосереднього зіткнення із Землею у найближчому майбутньому вважається низькою, існування такого прихованого астероїдного рою біля Венери є нагадуванням про постійну динаміку та потенційні небезпеки, що існують у нашій Сонячній системі. Подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти цю невидиму загрозу та розробити стратегії для запобігання їй, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, NASA вперше зафіксувало на Марсі руйнівне явище, яке, можливо, майже знищило атмосферу Червоної планети. Вчені отримали можливість спостерігати за процесом розпилення на Марсі, коли сонячний вітер викидає атоми в космос з величезною швидкістю.

Реклама