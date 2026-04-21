Смертельно небезпечно: де не можна заряджати смартфон

Смартфон давно став частиною щоденного життя, і багато хто проводить із ним по кілька годин на день. Через це гаджет доводиться часто заряджати. У пошуках зручності користувачі інколи підключають пристрій у місцях, де це може бути небезпечно.

Про це повідомило видання Pixel Inform.

Йдеться насамперед про ванну кімнату. Деякі власники гаджетів залишають зарядний блок у розетці за межами санвузла, а сам телефон беруть із собою всередину, користуючись довгим кабелем. Однак це створює серйозний ризик.

Якщо смартфон, підключений до зарядки, потрапить у воду, це може призвести до ураження електричним струмом. Крім того, навіть потрапляння вологи на пристрій під час заряджання здатне спричинити його поломку.

Фахівці також радять уникати використання смартфона в ванній кімнаті, навіть якщо пристрій не підключений до електромережі.

