Смертельно небезпечно: де не можна заряджати смартфон
Заряджання смартфона у ванній кімнаті може становити серйозну небезпеку. Експерти попереджають: поєднання електрики та вологи здатне призвести до ураження струмом або поломки пристрою.
Смартфон давно став частиною щоденного життя, і багато хто проводить із ним по кілька годин на день. Через це гаджет доводиться часто заряджати. У пошуках зручності користувачі інколи підключають пристрій у місцях, де це може бути небезпечно.
Про це повідомило видання Pixel Inform.
Йдеться насамперед про ванну кімнату. Деякі власники гаджетів залишають зарядний блок у розетці за межами санвузла, а сам телефон беруть із собою всередину, користуючись довгим кабелем. Однак це створює серйозний ризик.
Якщо смартфон, підключений до зарядки, потрапить у воду, це може призвести до ураження електричним струмом. Крім того, навіть потрапляння вологи на пристрій під час заряджання здатне спричинити його поломку.
Фахівці також радять уникати використання смартфона в ванній кімнаті, навіть якщо пристрій не підключений до електромережі.
