Смертоносна "крапля" шириться Тихим океаном: вчені б’ють на сполох

Тихий океан / © Associated Press

Реклама

Вчені повідомляють про повернення так званої «краплі» тепла — великої аномальної маси теплої води в північній частині Тихого океану. Зафіксовані умови простяглися від узбережжя США до Японії й можуть мати серйозні наслідки для морських харчових ланцюгів — від планктону до морських птахів.

Про це повідомило видання IFLScience.

За даними Служби зі зміни клімату Copernicus, у серпні 2025 року середня температура поверхні моря між 60° південної та 60° північної широти становила 20,82°C. Це третій найвищий показник для серпня від початку спостережень і лише на 0,16°C нижчий за рекорд 2023 року. У цей період значна частина північного Тихого океану була «гарячою точкою» з ділянками, де температура суттєво перевищувала норму, а в окремих регіонах були побиті історичні рекорди.

Реклама

«Краплю» вперше зафіксували в Тихому океані наприкінці 2013 року. Тоді вона простяглася більш ніж на 1600 км і сягала глибини до 100 метрів. У наступні роки тепловий масив розпадався на окремі ділянки — у Беринговому морі, біля узбережжя Каліфорнії та Мексики, а також біля берегів Канади й США. У 2019 році вчені повідомили про новий сплеск, який отримав назву «крапля 2.0».

Сьогодні спостереження вказують, що тепла маса знову поширилася — від Алеутських островів до узбережжя Східної Азії. Загальна площа аномалії може становити близько 8000 км.

Причиною появи «краплі», за словами науковців, є поєднання кількох чинників: підвищення температури повітря, зміни напряму й сили вітру та накопичення теплої води вздовж екватора, пов’язане з явищем Ель-Ніньйо.

Фахівці наголошують, що «крапля» є небезпечною для морського життя. Холодна вода багата на поживні речовини, які забезпечують розвиток планктону, тоді як тепла вода зменшує їх кількість і рівень кисню. Це руйнує харчовий ланцюг і може спричинити масову загибель морських організмів. Так, у період теплових хвиль 2014–2016 років зафіксували загибель до 4 мільйонів морських птахів.

Реклама

Якими будуть довгострокові наслідки повернення «краплі» у 2025 році, поки що невідомо, однак вчені вважають, що її вплив може виявитися масштабнішим, ніж раніше.

Нагадаємо, астероїд, який вибухнув 2023 року над Францією та залишив у небі яскраву «вогняну кулю», змусив науковців по-новому оцінити небезпеку для планети. Нетипова поведінка космічного об’єкта виявила нову вразливість у системі планетарної оборони.