Смертоносний вулкан Ель-Чічон у Мексиці після 40 років тиші подає небезпечні сигнали

Вулкан Ель-Чічон / © NASA

Реклама

Після понад 40 років спокою мексиканський вулкан Ель-Чічон, відомий як Чичональ, знову демонструє активність. Вчені повідомляють про підвищення температури, зміну хімічного складу кратерного озера та викиди небезпечних газів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Упродовж червня — грудня 2025 року фахівці Національного автономного університету Мексики провели детальний моніторинг кратера. Дослідники зафіксували нагрів води, наявність сірководню та вуглекислого газу, а також появу рідкісних порожнистих сірчаних сфер, що формуються у басейнах рідкої сірки.

Реклама

Озеро, яке зазвичай має зеленуватий колір, стало сіруватим — це свідчить про підвищення рівня сульфатів і кремнезему. Теплові дані також вказують на збільшення температури на дні озера та у навколишній частині кратера.

Попри ці зміни, науковці підкреслюють, що доказів руху магми немає. За словами вулканологині Патрісії Жакоме Пас, нинішня активність відповідає гідротермальним процесам, спричиненим взаємодією нагрітих підземних вод із гарячими породами. Сейсмічні спостереження також показують низьку активність у регіоні.

Ель-Чічон востаннє вивергався 1982 року, коли низка вибухів забрала життя щонайменше 2000 людей. Тоді пірокластичні потоки знищили населені пункти та сільськогосподарські угіддя, залишивши регіон із тяжкими економічними та екологічними наслідками.

Нинішні зміни, за даними дослідників, не схожі на ті, що передували катастрофі 1982 року. Однак учені нагадують, що вулкани залишаються активними системами навіть після великих вивержень, а моніторинг є ключовим для безпеки. Для спостережень застосовують дрони, супутникові методи та спеціальне обладнання, яке відстежує теплові аномалії, газові викиди та зміни ґрунту.

Реклама

«Наразі експерти кажуть, що немає причин для громадської тривоги. Але відновлення активності в Чичоналі нагадує нам про те, що сплячі вулкани рідко бувають по-справжньому неактивними, і що навіть десятиліття тиші можуть маскувати процеси, що відбуваються глибоко під поверхнею», — йдеться в статті.

Нагадаємо, під Мармуровим морем учені знайшли прихований розлом, де може накопичуватися небезпечне напруження. Саме цю ділянку вважають імовірним осередком майбутнього землетрусу біля Стамбула.