"Сміття" з печери виявилося 500-річним скарбом (фото)

Печера / © Pixabay

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Спелеологиня Катя Павлова, що досліджувала одну з високогірних печер у Мексиці, натрапила на, здавалося б, звалище непотребу, ймовірно залишеного сучасними відвідувачами. Однак детальний огляд засвідчив: перед нею були артефакти, які могли використовуватись у стародавніх ритуалах родючості ще понад 500 років тому.

Про це пише Live Scienсe.

«Я зазирнула всередину й побачила, що печера продовжується. Потрібно було затамувати подих і трохи пірнути, щоби пройти далі. Саме тоді ми побачили два кільця навколо сталагмітів», — розповіла Павлова.

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Печера, яку місцеві називають Тлайокок (у перекладі з мови науатль — «Печера борсуків»), розташована у штаті Герреро на висоті близько 2380 м над рівнем моря. Вона відома як джерело води та гуано кажанів.

У вересні 2023 року спелеологиня разом із гідом Адріаном Бельтраном Дімасом дослідили печеру — можливо, вперше за останні 500 років.

На глибині приблизно 150 м стеля печери значно знизилася, і мандрівникам довелося просуватися в умовах, коли між поверхнею води та скелею залишалося всього 15 см.

«Адріан злякався, але вода була досить глибокою, і я пішла першою, щоб показати йому, що це не так страшно», — згадує Павлова.

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Під час зупинки для огляду простору вони несподівано натрапили на 14 артефактів.

«Це було дуже захопливо й неймовірно! Нам справді пощастило» — поділилася спелеологиня.

Серед предметів, які знайшли дослідники, — чотири браслети з мушель, велика прикрашена раковина морського равлика роду Strombus, два кам’яні диски в повному вигляді та шість уламків, а також обвуглений фрагмент деревини.

Науковці пояснили спосіб розміщення браслетів — вони були надіті на маленькі округлі сталагміти з «фалічним змістом», що свідчить про можливе використання печери Тлайокок для обрядів, пов’язаних із родючістю.

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Знайдені в печері браслети / © Катя Павлова

«Для доколумбових культур печери були священними місцями, пов’язаними з потойбіччям, і вважалися утробою Землі», — зазначив археолог INAH Мігель Перес Негрете.

На трьох із чотирьох браслетів було гравіювання. Серед зображень — символ у формі літери S, відомий як xonecuilli, що асоціюється з планетою Венера та вимірюванням часу. Крім того, один із браслетів містить зображення людської фігури у профіль — ймовірно, це бог-творець Кетцалькоатль.

Негрете датував артефакти посткласичним періодом історії Месоамерики — між 950 і 1521 роками нашої ери — та припустив, що вони були виготовлені представниками маловідомої культури Тлакотекипуа, яка населяла цей регіон.

«Цілком ймовірно, що завдяки стабільному рівню вологості в закритому середовищі печери ці об’єкти змогли зберегтися протягом стількох століть», — зазначив археолог.

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До слова, на дні океану біля узбережжя Індонезії було знайдено поховане місто віком 140 тис. років. Ця знахідка може змінити уявлення про історію людства.