"Сніданок легіонера": археологи знайшли римський хліб віком 2000 років

На розкопках найдавнішого римського військового табору у Швейцарії знайшли обвуглений хліб / © Рятівна археологічна служба

Під час масштабних розкопок у швейцарській комуні Віндіш археологи виявили залишки найдавнішого римського військового табору та рідкісний 2000-річний обвуглений хліб. Знахідка, яку зробили перед початком житлової забудови території, дозволяє науковцям розкрити нові деталі про ранню фортифікацію та щоденний побут легіонерів на північних кордонах імперії.

Про унікальні артефакти та переосмислення історичної хронології стародавнього поселення Віндонісса пише Arkeonews.

Оборонні рови та військове виробництво

Археологи обстежили територію площею чотири тисячі квадратних метрів і знайшли структурні залишки, які передують добре відомому табору легіонерів першого століття нашої ери. Науковці розкопали два паралельні рови зі слідами від стовпів, що свідчить про наявність дерев’яно-земляної оборонної стіни, а також характерний для ранніх римлян V-подібний рів. Дослідники вважають, що довжина цього найдавнішого табору могла сягати 400 метрів.

Крім того, під пізнішою римською дорогою вдалося виявити залишки будівлі з вогнищем та добре збережену глиняну піч. На території також знайшли металеві інструменти, відходи кування та елементи зброї, що вказує на активне ремісниче виробництво безпосередньо всередині тимчасового табору.

Унікальний хліб та побут легіонерів

Справжньою сенсацією став невеликий обвуглений предмет круглої форми діаметром близько 10 сантиметрів, який фахівці з Базельського університету попередньо ідентифікували як римський хліб. Такі органічні матеріали зазвичай швидко розкладаються у ґрунті, тому їхнє збереження можливе лише завдяки карбонізації, як це було у відомих пекарнях Помпеїв.

«Якщо це підтвердиться, знахідка стане першим задокументованим римським хлібом, виявленим у Швейцарії. Це додасть унікальний вимір до археологічного літопису Віндонісси», — наголошують фахівці археологічної служби кантону Ааргау.

Розкопки триватимуть до липня 2026 року, а вже наступного місяця місце розкопок зможуть відвідати з екскурсією усі охочі. Вчені зазначають, що знайдені артефакти не просто доповнюють колекції музеїв, а повністю змінюють уявлення про цей військовий табір, який функціонував як повноцінне живе поселення.

