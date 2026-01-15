"Снігові пончики" та "крижані млинці": українські полярники показали дивовижні явища в Антарктиці

Снігові млинці / © Фото з відкритих джерел

Працівники Національного антарктичного наукового центру зафіксували низку незвичайних зимових явищ поблизу станції «Академік Вернадський». Природа створила крижані скульптури, які візуально нагадують кулінарні вироби — млинці та пончики.

Про це повідомляє пресслужба наукового центру.

Науковці пояснюють, що снігові «пончики», або як їх ще називають — снігові сувої, є досить рідкісним явищем, адже для їх формування потрібен збіг кількох специфічних факторів.

По-перше, необхідна наявність двох шарів снігу: нижній має бути підмерзлим і твердим, а верхній — вологим та пухким. По-друге, температура повітря повинна бути трохи вищою за 0°C.

«Снігові пончики» / © Фото з відкритих джерел

Ключовим елементом є вітер. Його сила має бути достатньою, щоб підіймати та згортати сніг у сувої, але не руйнувати крихку конструкцію. Характерний отвір всередині «пончика» утворюється внаслідок швидкого вивітрювання снігу з центральної частини згортка.

Ще одним видовищним феноменом є крижані «млинці», які дрейфують поверхнею водойм. Їхній діаметр може варіюватися від 30 сантиметрів до кількох метрів.

Крижані «млинці» / © Фото з відкритих джерел

Коли на воді накопичується густа суміш снігу та льоду (шуга), за умов невеликого хвилювання та температури близько нуля, вона замерзає не суцільним полем, а окремими фрагментами. Хвилі штовхають ці шматки один об одного, обточуючи краї та надаючи їм ідеальної круглої форми. Вже сформована льодова кірка під дією хвиль може розламуватися на окремі частини, які згодом перетворюються на так званий млинцевий лід.

Надалі ці утворення можуть або розтанути, або застигнути в суцільну еластичну кору, яку гляціологи називають ніласом.

Окрім «кулінарних» форм, полярники зазнімкували кристалічну паморозь, що виникає безпосередньо з водяної пари, а також снігові карнизи та льодяне намисто.

Снігові карнизи зазвичай формуються в горах або на краях льодовиків. Це відбувається, коли вітер переносить сніг з навітряного боку схилу. Потрапляючи в зону аеродинамічної тіні, де зустрічаються повітряні потоки, сніг осідає, утворюючи нависаючі виступи.

Снігові карнизи / © Фото з відкритих джерел

Льодяне намисто — це результат взаємодії талої води та вітру. Вода, стікаючи, замерзає у вигляді бурульок, а раптова хуртовина «приклеює» до них сніговий пил. Це створює рельєфну структуру, де на кінчиках бурульок збираються замерзлі краплини, нагадуючи вишукану прикрасу.

«Льодяне намисто» / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в Антарктиці помітили унікальний айсберг, схожий на «сендвіч» із білого льоду з синім прошарком. Це результат замерзання талої води в тріщині льодовика.