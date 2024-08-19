Собаки насправді бачать сни – певні звуки можуть означати, що вони думають про вас

Спостерігати за собакою під час сну дуже зворушливо, особливо коли він починає смикати лапками або видає сонний гавкіт. Цього достатньо, щоб змусити любителів домашніх тварин замислитися, чи сниться їм затишок на дивані, чи ігри в парку.

Гарвардська клінічна та еволюційна психологиня, докторка Дейдре Барретт занурилася в цю цікаву тему у своєму дослідженні, щоб з'ясувати, що може снитися собакам. Згідно з її висновками, цілком ймовірно, що наші чотирилапі друзі, як і люди, бачать сни про те, що відбувається щодня. Це свідчить про те, що сни про їхніх улюблених господарів дуже ймовірні.

Вона розповіла в інтерв'ю журналу People: "Люди бачать уві сні ті ж самі речі, які цікавлять їх вдень, хоча більш візуально і менш логічно. Немає жодних підстав вважати, що тварини відрізняються від нас. Оскільки собаки, як правило, надзвичайно прив'язані до своїх господарів, цілком ймовірно, що ваш собака мріє про ваше обличчя, ваш запах, про те, як він вас радує або дратує".

Барретт припускає, що коли ми бачимо, як наші собаки смикають лапками, це може означати, що вони мріють про спринтерський забіг, а поодинокий гавкіт може вказувати на взаємодію з іншою собакою або людиною уві сні. Вона зазначає, що більшість тварин переживають фази сну, подібні до людських, циклічно змінюючи легкі, глибокі та швидкі стани сну.

Експерти вважають, що, як і люди під час швидкого сну (швидкого руху очей), собаки, ймовірно, теж бачать сновидіння. Людина занурюється у швидкий сон приблизно на 90 хвилині, кожна фаза триває від п'яти до 15 хвилин і з плином ночі стає все довшою.

Пес спить / Фото: Credits

Докторка припускає, що власники собак можуть покращити сон своїх пухнастих друзів, забезпечивши їм позитивний досвід протягом дня та безпечне, зручне місце для сну вночі. Але коли йдеться про собачі сни жахів, Американський клуб кінологів застерігає, що не варто будити свого улюбленця раптово через потенційну агресивну реакцію.

У їхній заяві йдеться: "Не всі людські сни хороші. Ми вважаємо, що собакам теж можуть снитися жахіття. Ці сни важко дивитися. Як і деякі люди, собаки можуть агресивно реагувати на людину, яка їх будить. Це може бути небезпечно, особливо для дітей". Найкращий підхід, за їхніми порадами – дозволити собаці прокинутися самостійно, а потім запропонувати комфорт.

Говорячи про сни своїх собак, один користувач Reddit сказав: "Моя собака точно полює/переслідує щось уві сні. Її лапи рухаються так, ніби вона біжить, і вона злегка гавкає із закритим ротом". Інший користувач додав: "Одна з моїх врятованих тряслася і скиглила під час сну, тому я повільно будив її, бо це розбивало мені серце. Вона була мила. Я сподіваюся, що всі інші врятовані тварини не мають снів жахів і бачать уві сні лише бекон".

Нагадаємо, вчені назвали, у якої тварини найсильніший укус в історії. Дослідники вивчили незвичайну силу укусу сучасних тварин, а також їхніх хижих попередників, які давно вимерли.

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