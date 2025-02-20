Собаки підсвідомо кліпають у відповідь іншим собакам: нове відкриття вчених

Науковці підкреслюють, що собаки можуть кліпати підсвідомо, як це часто відбувається у людей.

Дослідники з'ясували, що собаки стали частіше кліпати, дивлячись відео, де це роблять інші собаки. Таку поведінку раніше спостерігали у людей і приматів, і вона, як вважається, допомагає створювати емоційний зв'язок.

Про це йдеться у досліджені опублікованому в Royal Society Open Science.

У рамках дослідження 54 собакам показали відео, на яких інші собаки кліпають очима, облизують носа або не рухаються. Виявилось, що на 16% частіше собаки кліпали у відповідь на кліпання, ніж на інші дії. Це дозволило зробити висновок, що собаки реагують на кліпання як на частину соціальної мімікрії, яка допомагає створювати зв’язки між особинами.

"Оскільки кліпання як частину соціальної мімікрії вперше виявили у тварин, що не є приматами, науковці планують ретельніше дослідити його у собак. Зокрема, вони хочуть дізнатися, як швидко собаки реагують на чуже кліпання, чи синхронізують своє кліпання з іншими собаками та як це впливає на встановлення соціальних стосунків між ними", - йдеться у статті.

Нагадаємо, вчені шукають причину, чому дитинчата сірих тюленів масово гинуть упродовж першого року життя.

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