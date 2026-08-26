Собаки можуть спілкуватися з господарями морганням: вчені помітили цікаву реакцію

Чому часто собака моргає, дивлячись на господаря / © Unsplash

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Собаки спілкуються з людьми за допомогою цілої низки жестів і реакцій — від рухів хвоста та вух до зміни виразу морди. Тепер науковці з’ясували, що значення може мати й менш очевидна поведінка: те, як часто тварина моргає поруч із певною людиною.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Собаки можуть змінювати частоту моргання залежно від поведінки свого господаря. Дослідники з Пармського університету в Італії виявили, що тварини частіше моргали, коли бачили, як це робить знайома їм людина.

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Учені залучили до експерименту 35 собак. Тваринам показували відео, на яких люди або моргали, або дивилися прямо перед собою з розплющеними очима. Дослідники спостерігали, як при цьому змінюється частота моргання собак.

Коли тварини бачили людину, яка просто дивилася на них, частота їхнього моргання не змінювалася. Однак собаки починали моргати частіше, коли на відео це робив їхній власник. На моргання незнайомої людини такої реакції не зафіксували.

Дослідники також помітили, що ефект був найсильнішим, коли власницею собаки була жінка. Автори припускають, що отримані результати можуть бути пов’язані з більшою увагою та соціальною взаємодією тварини зі своїм господарем порівняно з незнайомцем.

Канорі зазначила, що моргання насамперед є фізіологічною поведінкою, яка захищає очі та допомагає підтримувати здоров’я їхньої поверхні. Водночас результати експерименту свідчать, що на цю автоматичну поведінку може впливати соціальний контекст.

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Науковці наголошують, що дослідження не доводить, ніби собака навмисно намагається щось «сказати» господареві щоразу, коли моргає. Також наразі неможливо визначити, чи має таке моргання конкретне значення, окрім соціальної взаємодії.

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