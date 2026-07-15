Собаки не бачать світ чорно-білим: вчені пояснили, які кольори вони розрізняють

Якими кольорами собаки бачать світ / © iStock

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Багато хто досі вважає, що собаки бачать світ лише у відтінках чорного, білого та сірого. Однак дослідження давно спростували цей міф. Насправді собаки розрізняють кольори, хоча їхня палітра значно відрізняється від людської.

Про це повідомило видання Space Daily.

Упродовж багатьох років вважалося, що кольоровий зір є майже винятково людською особливістю, а більшість тварин сприймають світ без кольорів. Саме так і виникло поширене уявлення про «чорно-білий» зір собак. Однак дослідження будови їхніх очей і спостереження за поведінкою тварин поступово спростували цю думку.

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Фахівці пояснюють, що кольоровий зір залежить від колбочок — світлочутливих клітин сітківки, які реагують на різні довжини хвиль світла. У людини зазвичай є три типи колбочок, завдяки чому ми сприймаємо широкий спектр кольорів — від червоного до фіолетового. У собак таких клітин лише два. Один тип реагує на сині відтінки, інший — на жовті, тому саме ці кольори вони розрізняють найкраще.

Ветеринарна офтальмологиня Крістін Фішер пояснила, що через таку особливість будови ока собаки мають обмежену здатність відрізняти червоні та зелені кольори. Замість яскравих червоних і зелених відтінків вони бачать тьмяніші кольори, ближчі до коричневого або сірого. Водночас говорити, що їхній світ є безбарвним, неправильно — кольори вони бачать, але в іншому діапазоні.

Науковці зазначають, що за своїм кольоросприйняттям собаки найбільше нагадують людей із червоно-зеленою дальтонією — найпоширенішою формою порушення кольорового зору. Саме тому аналогія з дальтонізмом найкраще допомагає зрозуміти, як тварини сприймають навколишній світ.

Водночас дослідник кольорового зору з Вашингтонського університету Джей Найтц наголошує, що ця аналогія не є абсолютно точною. За його словами, сучасні експерименти не дозволяють визначити, як саме мозок собаки обробляє кольорову інформацію. Натомість вони показують, які кольори тварини здатні розрізняти, а які — ні.

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Такі особливості добре помітні й у повсякденному житті. Наприклад, червоний м’яч, що лежить на зеленій траві, людині легко побачити завдяки контрасту кольорів. Для собаки ж ці відтінки виглядають набагато схожішими, тому вона частіше орієнтується на різницю у світлості предметів, а не на їхній колір. Натомість сині або жовті іграшки тварина розрізняє значно краще, оскільки саме ці кольори найбільш помітні для її зору.

Нагадаємо, собака може показувати свою прихильність значно красномовніше, ніж здається. Ветеринар розповів, які три сигнали вказують, що саме ви займаєте особливе місце в житті свого чотирилапого друга.

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