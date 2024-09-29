Сьогодні у Землі з'явиться власний мінімісяць: чи можна його побачити

Планета "захопила" астероїд і на два місяці зробить його другим супутником.

Сьогодні, 29 вересня, Земля тимчасово отримає нового супутника – астероїд 2024 PT5.

Про це пише Live Mint.

Це маленьке космічне тіло, діаметром лише 10 метрів, стане мінімісяцем нашої планети на 57 днів. Вчені виявили цей астероїд завдяки системі ATLAS, яка стежить за можливими зіткненнями із Землею.

Хоча астероїд стане супутником на майже два місяці, його побачити буде вкрай складно, адже його діаметр не перевищує 10 метрів. Для порівняння, це менше розміру автобуса.

Подібні події відбуваються періодично.

Вчені зазначають, що Земля вже захоплювала інші мінімісяці, як-от астероїд 2022 NX1, який став короткочасним супутником планети 2022 року. Такі астероїди належать до класу об'єктів, які називають навколоземними (NEO), і їхня близькість дозволяє гравітації Землі втягнути їх на орбіту на певний час.

Нагадаємо, вчені заявили про виявлення планети, схожої на Землю. Однак це відкриття має невеликий нюанс.

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