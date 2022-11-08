Сьогодні відбудеться останнє місячне затемнення цього року: де можна спостерігати

Сьогодні, 8 листопада, частина світу зможе побачити повне місячне затемнення, наступне очікується 2025 року.

Про це пише The Guardian.

Це явище буде видно по всій Північній Америці до світанку. В Азії, Австралії та решті Тихого океану його можна буде побачити після заходу сонця. Водночас Африка, Близький Схід і більшість Європи не матимуть шансу побачити затемнення. Їм доведеться чекати до наступного 2025 року.

Повне затемнення триватиме майже 90 хвилин — від 10:16 до 11:41 ранку за київським часом.

Затемнення буде здаватися червонувато-оранжевим, створивши так званий кривавий місяць. За словами вчених із NASA, Місяць перебуватиме на відстані 390 553 км від Землі.

Також під час повного місячного затемнення Уран має бути видно на ширину пальця над Місяцем — він буде нагадувати яскраву зірку.

Приблизно кожні 30 днів Сонце, Земля та Місяць вирівнюються по невидимій 180-градусній лінії, і ми можемо побачити повний місяць. Оскільки орбіта Місяця навколо Землі трохи нахилена відносно орбіти Землі навколо Сонця, на повний Місяць зазвичай не падає тінь планети, тому він вловлює сонячне світло. Однак під час повного місячного затемнення Місяць рухається за Землею відносно Сонця, ненадовго потрапляючи в повну тінь.

Під час максимальної фази місячного затемнення найтемніша частина тіні Землі потрапляє на центр Місяця. Може здатися, що в цей момент супутник нашої планети має повністю потемніти. Але цього не відбувається, він забарвлюється в червоний колір.

Такий кривавий відтінок викликає феномен, який називають релеєвським розсіюванням. Коли сонячне світло стикається з атмосферою Землі, синє світло розсіюється, а червоне – заломлюється. В результаті супутник нашої планети забарвлюється у зловісний відтінок. Дані NASA свідчать про те, що відтінок Місяця залежить від атмосферних умов на Землі, зокрема від наслідків вивержень вулканів, пилових бур та лісових пожеж.

Нагадаємо, Сонце, Місяць і Земля 25 жовтня зійшлися в одну лінію. Востаннє така астрономічна подія відбувалася 14 жовтня 2004 року.

В Україні спостерігали рідкісне сонячне затемнення

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