Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: коли очікувати піку

Метеозалежним людям варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю.
Сьогодні, 26 липня 2023 року, очікується найпотужніша магнітна буря цього місяця, яка коливатиметься від 3 до 4 балів (пік потужності очікується у вечірній час).
Фахівці попереджають, що людей можуть накрити апатія, тривога, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшуватися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск і посилитися мігрень. Краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.
Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.
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