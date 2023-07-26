Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: коли очікувати піку

Сьогодні, 26 липня 2023 року, очікується найпотужніша магнітна буря цього місяця, яка коливатиметься від 3 до 4 балів (пік потужності очікується у вечірній час).

Фахівці попереджають, що людей можуть накрити апатія, тривога, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшуватися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск і посилитися мігрень. Краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

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