Крихітні сокири та таблички з прокльонами: археологи знайшли дивовижну римську віллу в Англії

У руїнах багато прикрашених римських будівель археологи виявили сотні артефактів, у тому числі предмети, які могли використовуватися в магічних та релігійних ритуалах.

На розкопках дивовижного комплексу римських вілл на півдні Англії археологи виявили мініатюрні сокири та інші артефакти, які, можливо, використовувалися під час магічних чи релігійних ритуалів.

Про це пише Live Science.

Хаотичне поселення, виявлене на території сучасного села Гроув, використовувалося людьми ще у бронзовому столітті. Пізніше на його місці збудували багату римську віллу, споруди якої були прикрашені фресками, мозаїкою, колонадами та іншими елементами, які вказують на високий статус її мешканців.

Декілька будівель комплексу з нефами, побудовані наприкінці першого – початку другого століття, є одними з найбільших у своєму роді з часів Римської імперії у Британії. Ще одна будівля збудована у вигляді "крилатого коридору" — до будь-якого приміщення в ньому можна потрапити з центрального коридору.

"Розмір будівель, які досі збереглися, і багатство знайдених предметів начиння та побуту дозволяють припустити, що це був дуже важливий будинок у цій місцевості", — сказав керівник проекту Луї Стаффорд.

Дослідники встановили, що це місце, відоме як Бруксайд-Медоуз, перебувало під владою римлян у період із I до початку V століття нашої ери.

"Цей об'єкт набагато складніший, ніж звичайний сільський об'єкт, і, очевидно, був важливим центром діяльності протягом тривалого часу, від бронзового віку до пізнього римського періоду", — вважає другий керівник проекту Франческа Джареллі.

Серед знайдених артефактів виявилися монети, кільця, брошки, столовий посуд із червоної глини та пасова пряжка з головою коня. Такі пряжки, ймовірно, носили представники знаті, які мали выдношення до армії.

Але найдивнішими знахідками стали крихітні сокири розміром з долоню та "загадкові туго скручені свинцеві сувої". Коли дослідники розгорнули їх, з'ясувалося, що на смужках металу були написаны прокляття. Відомо, що у Римській імперії такі таблички використовувалися в особливих магічних і релігійних ритуалах.

Зброю зменшених розмірів знаходили й на інших об'єктах розкопок. Вважається, що ці предмети використовувалися як жертвопринесення войовничим богам.

Нагадаємо, в Італії під час розкопок було виявлено печеру містичного циклопу. Згідно з легендою, у цій печері жив гігантський циклоп Поліфем, син Посейдона та німфи Фоози.

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