Наука та IT
154
1 хв

Сокира з космосу: в Індонезії знайшли унікальний артефакт бронзової доби

Унікальний артефакт бронзової доби з метеоритного матеріалу вразив науковців.

Софія Бригадир
Індонезія

Індонезія / © hannaburlaka.com

На острові Калімантан в Індонезії знайшли унікальну сокиру бронзової доби, якій понад 3000 років. Дослідники припускають, що артефакт виготовили з метеоритного металу, і він був не зброєю, а символом високого статусу.

Про це повідомило видання Radar Banjarmasin.

Незвичайну знахідку випадково зробив місцевий фермер, коли промивав золото. Згодом сокира стала частиною його колекції, де вже зберігалися кам’яні інструменти та намистини народу даяк — корінних мешканців Калімантану.

Артефакт відразу привернув увагу науковців: конічна форма та майстерність виконання вирізняють його серед інших відомих предметів бронзової доби. Місцеві жителі називають сокиру «Гігі Петір» або «Унту Гледек», що означає «зуб грому».

Знайдений артефакт. Фото: radarbanjarmasin

Знайдений артефакт. Фото: radarbanjarmasin

Хартатік із Експертної ради з культурної спадщини регентства Банджар підкреслив, що знахідка має особливе культурне та історичне значення. Археолог Іда Багус Путу Праджна Йогі додала, що подібних предметів у регіоні досі не знаходили.

Фахівці наголошують: перед тим як робити остаточні висновки, необхідно перевірити автентичність артефакту та встановити всі обставини його походження. Подальші дослідження можуть відкрити нові сторінки в історії давніх цивілізацій Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, міжнародна група вчених встановила, як атмосфера Землі перетворилася з безкисневої газової суміші на живильне повітря, що дозволило виникнути складним організмам, для яких кисень є життєво необхідним.

