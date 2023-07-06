Сонце наближається до свого вибухового піку: вчені б'ють на сполох

Кількість сонячних плям значно зросла. Цих регіонів на нашій зірці, які сприяють появі спалахів і викидів плазми, у червні було більше, ніж за 21 рік спостережень.

Про це свідчать дані вчених, пише Live Science.

Учені вважають, що все це вказує на те, що майбутній пік сонячної активності або сонячний максимум (коли з'являється дуже багато спалахів на Сонці) буде набагато сильнішим, ніж передбачалося. Востаннє таке спостерігалося на Сонці ще 2002 року. Учені вважають, що Сонце стрімкими темпами наближається до максимуму своєї активності, і він буде набагато потужнішим, ніж показували прогнози вчених раніше.

У червні на Сонці було зафіксовано появу 163 плям, тоді як востаннє рекордну кількість плям було зафіксовано ще у вересні 2002 року, коли їх було 187.

Нинішній 25-й сонячний цикл розпочався 4 роки тому і передбачалося, що максимум активності Сонця настане приблизно 2025 року. Наразі багато даних вказують на те, що пік активності Сонця може настати набагато раніше, і найнебезпечніше для нас те, що він буде набагато сильнішим, ніж попередній.

Нагадаємо, космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

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