Сонце вдарило по Землі: сталася найпотужніша геомагнітна буря за 6 років

На Сонці стався найпотужніший вибух, тобто спалах Х-класу, який був одночасним викидом випромінювання та енергії з двох окремих сонячних плям.

Про це пише Live Science.

Випромінювання та плазма, що залишили Сонце, 24 березня врізалися в захисне магнітне поле Землі, що призвело до появи найпотужнішої за понад 6 років геомагнітної бурі рівня G4. Найслабшими вважаються геомагнітні бурі рівня G1, а найсильнішими — рівня G5.

Востаннє настільки сильна геомагнітна буря виникала на Землі у вересні 2017 року.

Під час удару сонячних частинок і випромінювання магнітне поле ослабло, що дало змогу частинкам проникнути глибше в атмосферу Землі, і в результаті виникали полярні сяйва далеко від полярних регіонів.

Довідка

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

В середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:

початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)

головна (відбуваються зміни в магнітосфері)

кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

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