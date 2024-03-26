Сонце вдарило по Землі: сталася найпотужніша геомагнітна буря за 6 років

Водночас стався корональний викид маси, тобто викид надгарячої намагніченої плазми в бік Землі.
На Сонці стався найпотужніший вибух, тобто спалах Х-класу, який був одночасним викидом випромінювання та енергії з двох окремих сонячних плям.
Про це пише Live Science.
Випромінювання та плазма, що залишили Сонце, 24 березня врізалися в захисне магнітне поле Землі, що призвело до появи найпотужнішої за понад 6 років геомагнітної бурі рівня G4. Найслабшими вважаються геомагнітні бурі рівня G1, а найсильнішими — рівня G5.
Востаннє настільки сильна геомагнітна буря виникала на Землі у вересні 2017 року.
Під час удару сонячних частинок і випромінювання магнітне поле ослабло, що дало змогу частинкам проникнути глибше в атмосферу Землі, і в результаті виникали полярні сяйва далеко від полярних регіонів.
Довідка
Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.
В середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:
- початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)
- головна (відбуваються зміни в магнітосфері)
- кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)
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