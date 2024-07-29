Сонце вибухнуло найсильнішим спалахом за останні 5 років: скільки днів штормитиме магнітна буря

Космічний апарат Solar Orbiter за допомогою своїх приладів зафіксував появу на зворотному боці Сонця найпотужнішого спалаху в поточному сонячному циклі, який розпочався 2019 року.

Про це пише SpaceWeather.

Цього тижня очікується серія геомагнітних бур, сила яких коливатиметься від G1 до G3

Геомагнітні бурі класу G1 (слабкі) ймовірні 29 і 31 липня, які можуть зрости до G2 (помірні).

30 липня очікується сильна геомагнітна буря класу G3.

За словами вчених, множинні викиди корональної маси Сонця, які відбулися від 27 до 28 липня, доберуться до Землі в період вд 29 липня до 1 серпня, що й спричинить серію геомагнітних бур на Землі.

Водночас скупчення сонячних плям, які просуваються через південно-східний квадрант Сонця, продовжує зростати в розмірах. Там найчастіше виникають заплутані магнітні петлі, які ще більше дестабілізують регіон.

У південно-західному регіоні з темними плямами активність значно зросла.

Корональний викид маси, який відповідальний за геомагнітні бурі на Землі, стався в плямі M9.9. Учені вважають, що він також збігся з викидами маси інших районах темних плям на Сонці. Тому цього тижня Земля перебуватиме під впливом кількох геомагнітних бур різної інтенсивності.

Поки що найсильнішим сонячним спалахом з усіх відомих залишається спалах класу Х45, який виникав на Сонці 2003 року.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети, спричиняючи його коливання. Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головні болі, втому та погіршення загального самопочуття.

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