Сонце вибухнуло спалахами класу Х: очікується сильний удар по Землі

Гігантська пляма AR3664 на поверхні Сонця за останні дні так сильно збільшилася в розмірах, що стала однією з найбільших і найактивніших плям у поточному сонячному циклі. Ця пляма стала в 15 разів більшою за Землю і випустила черговий потужний спалах класу Х. Випромінювання, що досягло нашої планети, спричинило чергове відключення зв'язку в деяких регіонах.

Про це пише Space.

У сонячній плямі AR3664 у четвер, 9 травня, виник новий потужний спалах класу Х2.2. До цього в ній з'явився спалах класу Х1, а також кілька вивержень класу М. За оцінками вчених, розмір плями становить майже 200 тисяч км, що в 15 разів більше за розмір Землі.

Такі сильні спалахи, які являють собою викиди випромінювання та енергії через зміни в магнітному полі Сонця, часто призводять до того, що на Землі відбувається відключення короткохвильового радіозв'язку на Землі. Унаслідок виникнення спалаху класу Х2.2 на деякий час було відключено радіозв'язок у Європі та Африці.

Раніше стало відомо, що найближчим часом очікується підвищення сонячної активності. У п'ятницю та суботу, 10 та 11 травня, очікується активність з К-індексом 5 та 6 відповідно (червоний рівень), а це потужна магнітна буря.

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