Сонце випустило потік плазми завдовжки 20 тисяч кілометрів: про що попереджають вчені

Явище, яке астрономи називають сонячним торнадо, виникло на Сонці і піднялося над поверхнею зірки на висоту майже 20 тисяч км.
Враховуючи діаметр Землі в 12 700 км, то цей величезний вихор з плазми міг би покрити всю планету, якби вона перебувала ближче до Сонця.
Про це повідомляє Daily Mail.
Сонце продовжує збільшувати свою активність. Нещодавно на Сонці з'явилася величезна сонячна пляма під назвою AR3038. Вчені очікують, що з неї може вирватися потужний спалах та корональний викид маси.
Враховуючи те, що ця пляма звернена до Землі, то за прогнозами, спалах класу М9 може викликати геомагнітні бурі та порушення у роботі супутників, а також проблеми з радіозв'язком та збої у роботі електронних приладів на планеті.
Підвищена активність на Сонці спостерігається вже кілька місяців поспіль, адже наша зірка стає дедалі ближчою до піка своєї активності, який завжди настає в період 11-річного сонячного циклу.
Нагадаємо, вчені прогнозують, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.
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