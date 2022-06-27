Сонце випустило потік плазми завдовжки 20 тисяч кілометрів: про що попереджають вчені

Сонце випустило потік плазми завдовжки 20 тисяч кілометрів: про що попереджають вчені

Явище, яке астрономи називають сонячним торнадо, виникло на Сонці і піднялося над поверхнею зірки на висоту майже 20 тисяч км.

Враховуючи діаметр Землі в 12 700 км, то цей величезний вихор з плазми міг би покрити всю планету, якби вона перебувала ближче до Сонця.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Сонце продовжує збільшувати свою активність. Нещодавно на Сонці з'явилася величезна сонячна пляма під назвою AR3038. Вчені очікують, що з неї може вирватися потужний спалах та корональний викид маси.

Враховуючи те, що ця пляма звернена до Землі, то за прогнозами, спалах класу М9 може викликати геомагнітні бурі та порушення у роботі супутників, а також проблеми з радіозв'язком та збої у роботі електронних приладів на планеті.

Підвищена активність на Сонці спостерігається вже кілька місяців поспіль, адже наша зірка стає дедалі ближчою до піка своєї активності, який завжди настає в період 11-річного сонячного циклу.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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