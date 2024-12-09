Сонце завдає нового удару: Землю накриє магнітна буря

Сонце вступило у максимальну фазу своєї активності, тому дедалі частіше викидає спалахи, які супроводжуються корональними викидами маси (КВМ).

Про це повідомляє ресурс Метеоагент, який відстежує сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Після кількаденного зниження впливу сонячної активності на магнітне поле Землі 9 грудня нашу планету знову атакує магнітна буря. Вона досягне К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, яка здатна впливати на самопочуття людей.

Нагадаємо, вчені з NASA повідомили про те, що пік активності Сонця, відомий як сонячний максимум, уже настав і триватиме приблизно протягом року. Це означає, що в цей час на Сонці відбуватиметься багато вибухових подій, як-от сонячні спалахи та корональні викиди маси.

Якщо зазвичай протягом року на Сонці виникає приблизно 10 спалахів (це викиди енергії та випромінювання, які часто відбуваються разом із виверженням плазми) найпотужнішого класу Х, то цьогоріч уже зафіксували 41 таку подію.

Вчені прогнозують, що до кінця цього року, а також протягом наступного, відбуватиметься дуже багато спалахів і корональних викидів маси на Сонці, що призведе до більшої кількості геомагнітних бур на Землі.

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