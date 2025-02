Сонце змінило колір: вчені пояснили рідкісне явище

На віддаленому острові в північно-західній частині Тихого океану розташований вулкан, який майже два століття тому вплинув на перебіг світових подій, викинувши в атмосферу хмари попелу. Нещодавно вчені пов'язали його із загадковою зміною погоди на початку 1800-х років, коли люди спостерігали за зеленим відтінком Сонця. Саме так тоді описували незвичайні відтінки на небі, включно з Сонцем, яке набуло зеленуватого відтінку.

Про це пише Earth із посиланням на дослдження в Proceedings of the National Academy of Sciences.

У матеріалі йдеться про те, що вулкан Заварицького, що розташований у межах Курильських островів, майже 200 років тому (о 1831 році) охолодив Землю, принісши голод і смерть.

Сучасні вулканологи зробили дивовижне відкриття, зіставивши зразки крижаного керна, що насичені сіркою, з хімічним складом гірських порід, виявлених на схилах цього вулкана.

Згідно із результатами дослідження, вулкан Заварицького відповідальний за різке похолодання 1831 року. Довгі роки дослідники не могли зрозуміти, вибух якого вулкана призвів до таких кліматичних змін і чому у 19 столітті йшлося про незвичайні відтінки на небі, включно із Сонцем, яке набуло зеленуватого відтінку.

Вчені підозрювали, що сірчані аерозолі відбивали сонячне світло, але визначити точне джерело виверження виявилося непросто.

Тести показали, що в цих частинках мало калію, що свідчить про їхній склад, не схожий на багато відомих вулканів Ісландії або Аляски. Тоді дослідники вперше подумали про вулкани на Курильських островах. А додатковий аналіз показав, що ці уламки дзеркально відображають свіжі зразки зі схилів кальдери вулкана Заварицького.

Історичні журнали тих років також описували літні бурі та гради, які зіпсували врожай одразу в кількох країнах світу. У деяких регіонах відзначалося раннє настання холодів.

Ба більше, вчені кажуть, що зараз виверження вулканів можуть впливати на світовий клімат, поширюючи сульфатні аерозолі. Наприклад, виверження Пінатубо на Філіппінах 1991 року, яке знизило глобальну температуру на місяці.

