Сонце зникне на 4 хвилини: коли спостерігати повне сонячне затемнення 2024 року

Цього року повне сонячне затемнення закриє сонце для понад 30 мільйонів людей, його називають однією з найбільших астрономічних подій десятиліття.

Повне сонячне затемнення, коли Місяць повністю закриє собою Сонце, відбудеться 8 квітня 2024 року. У цей час вдень протягом 4 хвилин Сонце не зможуть бачити приблизно 32 млн осіб, які живуть у Північній Америці.

Про це пише Daily Mail.

8 квітня Місяць виявиться найближчим до нашої планети, а тому виглядатиме таким величезним, що затьмарить собою Сонце. Повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин.

Українцям ж не пощастить його побачити, як і те, що відбудеться 2 жовтня. Це повне затемнення можна буде спостерігати з півдня Північної Америки, великої частини Південної Америки, Тихого океану, Атлантики та Антарктиди.

Експерти зауважують, що за затемненням Сонця потрібно спостерігати із захисними приладами, інакше існує ризик пошкодити зір.

Нагадаємо, що світ побачив повне сонячне затемнення. Природне явище тривало 24 хвилини.

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