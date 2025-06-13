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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
512
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Гігантська діра щойно утворилася на Сонці – на Землю насувається магнітна буря

В атмосфері Сонця утворилася гігантська діра. З неї вивергається високошвидкісний вітер.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сонце

Сонце / © NASA

З атмосфери Сонця вирвався потік високошвидкісного вітру, що прямує прямо до нас. Він спричинений утворенням величезної корональної діри. За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди NOAA, приблизно в суботу, 14 червня, очікується помірна геомагнітна бурю класу G2.

Про це повідомили Sciencealert.

Що ж таке ця «корональна діра»? Це область на поверхні Сонця, де його магнітні поля ослаблені та розширені. Це дозволяє сонячному вітру — постійному потоку заряджених частинок, що вириваються з Сонця, — вільно виходити в космічний простір. Коли цей вітер досягає Землі, деякі з його частинок заплутуються в нашому магнітному полі.

Ці частинки переміщуються вздовж магнітних ліній до високих широт, де вони стикаються з частинками у верхніх шарах атмосфери Землі. Це явище ще називають північне та південне сяйво.

Буря рівня G2 не несе значної небезпеки. Можливі незначні корекції курсу для деяких супутників та невеликі збої у високочастотному радіозв’язку. Однак головна радість для людей — це підвищена ймовірність спостереження полярних сяйв. Вони можуть бути видимі від полюсів до широти близько 55 градусів на північ та південь.

Хоча літнє сонцестояння в Північній півкулі означає найкоротші ночі року, що дещо обмежує час для спостережень, ми вже були розпещені полярними сяйвами під час цього сонячного максимуму — найбільш активного періоду в 11-річному сонячному циклі.

Раніше повідомлялося, NASA зафіксувало зростання ймовірності удару астероїда по Місяцю. Орбіту 2024 YR4 уточнили на 20%.

Ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Місяцем 22 грудня 2032 року зросла з 3,8% до 4,3%. Попри збільшення шансів, загроза залишається низькою

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Дата публікації
Кількість переглядів
512
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