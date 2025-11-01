Потужний сонячний шторм може позбавити Землю її супутників / © pixabay.com

Могутній сонячний шторм може позбавити Землю практично всіх супутників. До такого висновку прийшли в Європейському космічному агентстві (ЄКА) після проведення тривожних симуляцій. На думку експертів, така катастрофа, аналогічна за масштабами до історичної події Каррінгтона, є лише питанням часу.

Про це пише Т4.

У Європейському центрі космічних операцій (Німеччина) вчені проводили тренувальні моделювання перед запуском нового супутника Sentinel-1D. Результати показали, що всі супутники Землі перебувають під великою загрозою.

Науковці створили гіпотетичну ситуацію, коли на Землю летить дуже потужний сонячний спалах (у 45 разів сильніший за ті, що ми бачили останнім часом). За цим сценарієм, хвиля сильного випромінювання миттєво виводить з ладу всю нашу глобальну інфраструктуру, що залежить від супутників.

Як припускають вчені, приблизно через 15 годин наша планета може опинитися під ударом, адже гігантська хмара сонячної плазми, що мчатиме з неймовірною швидкістю понад 7 мільйонів км/год, зіштовхнеться із магнітним щитом Землі, викликаючи геомагнітну бурю каррінгтонівського масштабу.

Координатор моделювання космічної погоди ЄКА Хорхе Амайя розповів, що вибух такого масштабу може знищити практично кожен космічний апарат.

За його словами, навіть ті супутники, що розташовані на низькій орбіті (LEO), де їх зазвичай захищає наша атмосфера, будуть під загрозою. Симуляція виявила три основні небезпеки:

спершу випромінювання моментально виводить з ладу електроніку;

потім радіація псує навігаційні системи, через що супутники можуть зіткнутися;

і найгірше — потужний потік енергії Сонця змушує верхні шари атмосфери швидко розширюватися.

Таке раптове розширення може збільшити атмосферний опір для супутників на LEO до 400%, водночас гальмуючи їх і притягуючи до Землі, де вони неминуче згорять або впадуть на поверхню.

Нещодавня рекордна геомагнітна буря у травні 2024 року дала невелике уявлення людству про можливі ризики. Тоді вона вивела з ладу низку супутників і спричинила проблеми з GPS, що призвело до збитків у розмірі 500 мільйонів доларів лише для американських фермерів.

«Проте це не йде в жодне порівняння з потенційними збитками від шторму рівня Каррінгтона: дослідження 2013 року оцінило можливий удар лише по енергосистемах Північної Америки у 2,6 трильйона доларів, тоді як Планетарне товариство зазначає, що справжні глобальні витрати «виходять за рамки нашого розуміння», — зазначає видання.

Експерти оцінюють ймовірність цієї катастрофічної події в цьому столітті приблизно у 12%. Враховуючи прогнози експертів, що до 2050 року кількість супутників різко збільшиться, кожне десятиліття бездіяльності лише підіймає ставки, збільшуючи ціну майбутньої катастрофи.

