Сонячна супербуря накрила Марс: апарати ЄКА зафіксували рекордну реакцію атмосфери

Марс

У травні 2024 року одна з найсильніших сонячних бур за останні два десятиліття вдарила не лише по Землі, а й по Марсу. Подію зафіксували орбітальні апарати Європейського космічного агентства — Mars Express та ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), які змогли детально дослідити вплив шторму на атмосферу Червоної планети.

Про це повідомило видання Universe Today.

Саме ця буря спричинила незвичайне явище на Землі — полярні сяйва було видно далеко за межами полярних регіонів, аж до Мексики. Потік заряджених частинок також досяг Марса. За даними апаратів ЄКА, за 64 години планета отримала дозу радіації, еквівалентну приблизно 200 дням звичайного опромінення.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications. Міжнародна команда вчених застосувала спеціальну методику радіопокриття, коли один апарат передає радіосигнал іншому під час заходу за марсіанський горизонт. Сигнал проходить крізь атмосферу планети та змінюється залежно від її структури, що дозволяє вченим визначати характеристики різних шарів.

Під час бурі дослідники зафіксували різке зростання кількості електронів у верхніх шарах атмосфери Марса. На висоті близько 110 км концентрація електронів збільшилася на 45%, а на висоті 130 км — на 278%, що стало рекордним показником для цих ділянок атмосфери.

За словами провідного автора дослідження Джейкоба Парротта з ЄКА, реакція атмосфери була надзвичайно сильною — верхні шари буквально «затопило» електронами. Сонячна буря навіть спричинила тимчасові комп’ютерні збої на борту обох орбітальних апаратів. Утім системи захисту швидко виправили помилки, і апарати продовжили роботу.

Супербурю викликала активна сонячна пляма AR3664, яка спричинила потужний спалах класу X2.9 та корональний викид маси. Частинки від цієї події досягли як Землі, так і Марса.

На відміну від Червоної планети, Земля має потужну магнітосферу, яка відхиляє значну частину сонячних частинок або спрямовує їх до полюсів, де вони утворюють полярні сяйва. Марс такого захисту не має, тому його атмосфера реагує на космічну погоду значно сильніше.

Дослідники зазначають, що подібні спостереження допомагають краще зрозуміти, як сонячні бурі впливають на планети. Це важливо для прогнозування космічної погоди, адже потужні сонячні спалахи можуть становити загрозу для космічних апаратів, супутників, а також майбутніх місій з астронавтами.

