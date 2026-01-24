Сонячне затемнення століття: хто побачить рекордні понад шість хвилин темряви

Сонячне затемнення / © Unsplash

Повне сонячне затемнення, яке вже охрестили одним із найвражаючих у XXI столітті, 2 серпня 2027 року пройде через Європу, Північну Африку та Близький Схід. У низці регіонів Місяць закриє Сонце більш ніж на шість хвилин — це рекордно довгий період темряви, який не повториться щонайменше до 2114 року.

Про це повідомило видання econews.

Астрономи оцінюють, що близько 89 мільйонів людей опиняться на шляху повної тіні — від іспанського узбережжя до Африканського Рогу. У цей час температура знизиться, з’являться зірки, планети та засяє корона Сонця.

Тривалість повної фази зросте через рідкісний збіг кількох умов. Місяць наблизиться до перигею та виглядатиме більшим, тоді як Земля перебуватиме недалеко від афелію — тож Сонце здаватиметься трохи меншим. До того ж тінь Місяця проляже по тропічних широтах, де вона рухається повільніше. Максимальна тривалість — 6 хвилин 23 секунди — очікується біля Луксора в Єгипті.

Маршрут затемнення простягнеться від Атлантики через південну Іспанію, Марокко, Алжир, Туніс, Лівію та Єгипет, а далі — Саудівську Аравію, Ємен і Сомалі, після чого тінь піде над Індійським океаном. Повну темряву побачать жителі міст Кадіс, Малага, Танжер, Бенгазі, Луксор, Джидда та Сана — якщо не завадять хмари.

Подібні астрономічні явища стають природним «експериментом»: серед дня різко змінюється світло та температура. Під час затемнення 2024 року в США фіксували кількаградусне похолодання й помітні зміни у вологості. Дослідники також зафіксували зміну поведінки тварин — понад половина видів птахів переставали співати в темряві й починали «ранковий хор» після повернення світла.

У 2027 році подібні ефекти очікують у регіонах від Іспанії до Саудівської Аравії. Екологи та біологи зможуть оцінити реакцію дикої природи, а фахівці з енергетики — протестувати, як енергомережі витримують різке падіння й підйом сонячної генерації.

Спостерігачам рекомендують використовувати сертифіковані сонячні фільтри протягом усіх часткових фаз затемнення. Знімати їх можна лише там, де Сонце буде повністю закритим Місяцем.

