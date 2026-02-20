Сонце / © NASA

Спалахи на Сонці можуть бути пов’язані з землетрусами — такого висновку дійшли автори нового дослідження. Йдеться про гіпотезу, що космічна погода здатна впливати на стабільність розломів у земній корі через зміни в іоносфері.

Про це повідомило видання Live Science.

Сонячні спалахи регулярно збурюють верхні шари атмосфери Землі та спричиняють полярні сяйва. Проте тепер дослідники припустили: коли потоки заряджених частинок досягають нашої планети, вони можуть змінювати розподіл електронів в іоносфері — шарі атмосфери, насиченому зарядженим газом. Це, за їхньою моделлю, здатне змінювати електростатичні сили в земній корі.

У роботі, опублікованій 3 лютого в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, вчені розглянули іоносферу та земну кору як елементи єдиної електричної системи — своєрідної «батареї з витоком». Тріщини в корі, заповнені надкритичною рідиною з великою кількістю іонів, поводяться як конденсатори, накопичуючи електричну енергію. Саме ці зони — розломи — є місцями, де накопичується механічне напруження і відбуваються землетруси.

Модель показала: під час сонячного спалаху електрони в іоносфері можуть зміщуватися до нижчих висот, формуючи шар негативного заряду. Це нібито підсилює електростатичний тиск у корі. Автори дослідження стверджують, що такі зміни можуть бути співставні з іншими чинниками, які впливають на розломи, зокрема гравітацією чи припливними силами. У підсумку це може «підштовхнути» розлом до зсуву.

Дослідники також припустили, що землетрус на півострові Ното в Японії 2024 року збігся з періодом високої сонячної активності, що може відповідати їхній моделі. Втім, перевірити такий зв’язок надзвичайно складно.

По-перше, Геологічна служба США раніше наголошувала: землетруси не демонструють чіткої залежності від 11-річного сонячного циклу. По-друге, і сонячні спалахи, і землетруси трапляються досить часто, тому їхній часовий збіг необов’язково свідчить про причинно-наслідковий зв’язок.

Однак «дослідники продовжують шукати зв’язок між космічною погодою і тектонікою плит» та вважають свою роботу напрямком для подальших перевірок.

Нагадаємо, NASA попереджає, що через приблизно п’ять мільярдів років Земля зазнає катастрофічних змін через перетворення Сонця на червоного гіганта, що призведе до знищення планети або її розриву під дією гравітаційних сил.