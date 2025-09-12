Сонце / © Associated Press

Нове дослідження британських науковців з Університету Сент-Ендрюс показало, що сонячні спалахи є значно екстремальнішими, ніж вважалося раніше. Температура іонів у атмосфері Сонця під час таких явищ може досягати 60 мільйонів градусів за Цельсієм — це вшестеро вище за попередні оцінки.

Про це повідомило видання Space.com.

Сонячні спалахи — це гігантські вибухи в атмосфері нашої зірки, які супроводжуються викидами плазми. Такі події здатні впливати на роботу супутників на орбіті, порушувати радіозв’язок і становити загрозу для здоров’я астронавтів. Саме тому розуміння їхньої природи є ключовим для прогнозування космічної погоди.

Як пояснюють дослідники, раніше температура частинок під час спалахів оцінювалася у межах 10–40 млн °C. Нові дані свідчать, що електрони нагріваються до 10–15 млн °C, тоді як іони — до рекордних 60 млн °C. Через те що їм потрібні хвилини, аби обмінятися теплом, ця різниця зберігається достатньо довго, щоб суттєво впливати на динаміку спалахів.

Саме таке розігрівання частинок пояснило загадку, яка залишалася нерозв’язаною ще від 1970-х років. Якщо розкласти сонячне світло на спектр, лінії різних елементів виглядають ширшими і розмитішими, ніж передбачали класичні теорії. За словами керівника дослідження Александра Рассела, це відкриття «потенційно розгадуючи астрофізичну загадку, яка не дається без відповіді майже півстоліття».

Результати можуть змінити підхід до прогнозування сонячної активності. Адже недооцінка температури частинок означає, що сучасні моделі космічної погоди потребують перегляду. Нове покоління моделей має враховувати різні температури електронів та іонів, а не розглядати їх як єдине середовище. Такий «багатотемпературний» підхід уже застосовується у вивченні плазми в магнітному полі Землі, але до Сонця його досі використовували рідко.

Очікується, що уточнені моделі дадуть змогу операторам супутників, авіакомпаніям та космічним агентствам отримувати точнішу інформацію про час і масштаби небезпечних сонячних збурень, що напряму впливають на технології та безпеку людини у космосі.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Сонця виникла літера S, після чого стався потужний викид плазми. Він досяг Землі та спричинив геомагнітну бурю.