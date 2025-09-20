Сонячний шторм наближається до Землі: чого очікувати і як захиститися від наслідків

Сонячна буря

Сонце готує сюрприз: після 20 років затишшя, його активність різко зросла. За прогнозами NASA, це може призвести до сильних сонячних бур, що загрожують порушенням роботи електромереж і систем зв’язку. Вчені поки не можуть пояснити причини такої несподіваної поведінки нашої зірки.

Вчені з’ясували, що з 2008 року сонячний вітер — потоки заряджених частинок — посилився: зросли його швидкість, густина, температура і сила магнітного поля. Зростання сонячної активності може призвести до потужніших сонячних бурь, які регулярно досягають Землі та спричиняють збої, пише Daily Mail.

Якими можуть бути наслідки для Землі

Повідомляється, що геомагнітні бурі здатні пошкодити енергосистеми, призвести до відключень електрики, порушити роботу супутників і систем зв’язку, таких як GPS. Сильніші бурі можуть зробити північне сяйво видимим у районах, розташованих на південь від Північного полюса, але ризик для технологій та інфраструктури потребуватиме ретельного контролю.

Точний час і сила таких бур важко передбачувані, але вони можуть стати частішими в період піку поточного 11-річного циклу Сонця, який припаде на 2025-2026 роки.

Провідний автор дослідження Джеймі Ясінскі з Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії зазначив: «Усі ознаки вказували на те, що Сонце входить у тривалу фазу низької активності. Тому було дивно побачити, що тенденція змінилася. Сонце поступово прокидається».

Підвищена активність означає більше сонячних плям, спалахів і потенційно небезпечних викидів речовини з поверхні Сонця. Це може призвести до розширення зовнішньої атмосфери Сонця — геліосфери — у міру збільшення тиску сонячного вітру.

На Землі це здатне зменшити магнітосферу — захисний магнітний кокон планети, — що зробить нас більш уразливими для сонячних частинок. Зростання впливу сонячних частинок створює ризики для астронавтів, які під час космічних місій можуть зіткнутися з більш високим рівнем радіації, що загрожує проблемами зі здоров’ям.

Також це може пошкодити супутники і космічні апарати, порушити роботу систем зв’язку і навігації, життєво важливих для повсякденного життя. Наприклад, нещодавно супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска зазнав масштабних збоїв, якраз під час піку сильної геомагнітної бурі. Проблеми почалися незадовго до опівночі: надійшло понад 50 тисяч повідомлень від користувачів Starlink після того, як Землю накрила нова хвиля сонячних бур.

Також сонячні частинки можуть впливати на верхні шари атмосфери Землі, потенційно змінюючи рівень озону і збільшуючи кількість ультрафіолетового випромінювання, що досягає поверхні.

Цикли сонячної активності

Команда NASA пояснила, що Сонце проходить через 11-річні цикли активності, які відзначаються зміною числа сонячних плям. Після слабкого 24-го циклу (2008-2019) поточний 25-й показує помітно вищу активність.

Дослідження, опубліковане в журналі Astrophysical Journal Letters, припускає, що це зростання сонячної активності може бути частиною довшого 22-річного циклу, і Сонце зараз ніби «відіграє» своє загадкове 20-річне зниження, а не вступає в очікуваний тихий період.

З 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його щільність збільшилася на 26%, температура піднялася на 29%, а тиск злетів на 45%. Таке більш динамічне сонячне оточення призводить до зростання кількості сонячних бур і посилення їхньої взаємодії з магнітним полем Землі.

