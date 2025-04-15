Сонячний супершторм може знищити Інтернет та електрику: детальний сценарій

Сонце / © Associated Press

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Науковці попереджають: сонячний супершторм, здатний знищити супутники, залишити світ без Інтернету та електрики, а також викликати перебої з водопостачанням, може статися будь-якої миті.

Про це пише Mail Online.

Таке потужне космічне явище востаннє сталося понад 1200 років тому, задовго до появи електрики. Сьогодні наслідки могли б бути катастрофічними: вийдуть з ладу трансформатори, зупиняться водоочисні станції, продукти почнуть псуватися без холодильників, а зв’язок в авіації може повністю зникнути.

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Єдиний приємний «побічний ефект» — полярні сяйва, які було б видно по всьому світу.

Що таке подія Міяке і чому це небезпечно

Японська дослідниця Фуса Міяке 2012 року вивчала деревні кільця стародавніх кедрів і виявила різкий сплеск вмісту радіовуглецю за 774 рік. Це вказує на потужний викид частинок із Сонця — подію, яка нині відома як «подія Міяке».

Сучасні фізики вважають, що така подія може бути вдесятеро сильнішою за знамениту Керрінгтонську бурю 1859 року, яка викликала масштабні збої в телеграфах і надзвичайно яскраві полярні сяйва — навіть у тропіках.

Що може відбутися: детальний сценарій

18 годин до удару: фахівці з космічної погоди фіксують викид корональної маси — часу на підготовку майже немає.

Супутники виведено з ладу: GPS, зв’язок, телебачення — все зникає або працює з великими збоями.

Електромережі зупиняються: трансформатори перегоряють, відновлення може зайняти місяці.

Немає води та їжі: без електрики не працюють насоси, холодильники, логістика — починається дефіцит.

Авіація в небезпеці: комунікації в повітрі порушені, екіпаж і пасажири, особливо на високих широтах, зазнаютьпідвищеного рівня радіації.

Озоновий шар ушкоджено: наслідки можуть зберігатися роками.

«Якщо повториться подія рівня Міяке, це буде реальна катастрофа для енергосистем, Інтернету та навіть питної води. Ми не зможемо швидко відновити інфраструктуру, адже великі трансформатори будуються місяцями», — розповів професор космічної фізики Мет’ю Оуенс із Редінгського університету.

У дослідженні Університету Квінсленда (2022 рік) йдеться, що сучасне суспільство абсолютно не готове до такої події. Йдеться не лише про шкоду інфраструктурі, а й про реальні ризики для здоров’я людей у літаках і потенційне зниження рівня озонового шару майже на 9%.

Науковці закликають до розробки планів реагування — бо сонячна буря масштабів Міяке може бути не питанням «якщо», а лише «коли».

До слова, раніше дослідники з Потсдамського інституту попередили про катастрофічні наслідки для людей, якщо Земля нагріється на 7 градусів.