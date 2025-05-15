Сонце лютує: потужний спалах паралізував комунікації, загроза зростає

Сонячний спалах / © NASA

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Найпотужніший цього року спалах на Сонці класу Х2.7, зафіксований у середу, 14 травня, об 11:25 за київським часом, призвів до масштабних, хоч і тимчасових, відключень радіозв’язку в багатьох куточках планети.

Про це повідомив Space.

Уже за лічені хвилини інтенсивне рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання від спалаху досягло Землі. Взаємодіючи з верхніми шарами атмосфери, воно спричинило іонізацію, яка завадила проходженню високочастотних радіохвиль. В результаті, значні території Європи, Азії та Близького Сходу зіткнулися з перебоями у зв’язку.

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Цей спалах став найсильнішим у 2025 році, перевершивши навіть попередній спалах класу Х1.2, що стався напередодні в тій самій активній сонячній плямі AR4087 та викликав короткочасні проблеми зі зв’язком у США. Після основного викиду енергії, у тій же області Сонця було зафіксовано ще два спалахи класу М5.3 та М7.7, що свідчить про зростаючу активність цієї сонячної плями.

Сонячна пляма AR4087, яка є зоною з сильнішим магнітним полем та нижчою температурою на поверхні Сонця, наразі не повністю обернена до Землі. Однак, у міру її руху, вчені прогнозують, що вже наступного тижня вона опиниться у більш вигідному для впливу на нашу планету положенні.

Існує також ймовірність того, що разом зі спалахом класу Х2.7 стався корональний викид маси — потужний потік сонячної плазми. Хоча поки це потребує підтвердження, у разі його спрямування до Землі, це може призвести до геомагнітної бурі, здатної вплинути на роботу електромереж, систем зв’язку та GPS.

Попри те, що вчені вважають, що поточний можливий корональний викид маси мине Землю, зростаюча активність сонячної плями AR4087 викликає занепокоєння. Прогнозується, що найближчими днями ця область може генерувати нові, можливо, ще потужніші спалахи, які вже можуть супроводжуватися корональними викидами, що безпосередньо вдарять по магнітному полю Землі.

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Нагадаємо, вчені з NASA та Центру інженерних досліджень армії США здійснили несподіване відкриття: не Венера, а саме Меркурій є найближчою до Землі планетою в середньому.