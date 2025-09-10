Сонце "попередило" Землю загадковим знаком: вчені зафіксували рідкісне виверження

Гігантська буква S на Сонці / © NASA

У самому центрі Сонця 4 вересня з’явилася гігантська структура у формі літери S. Менш ніж за годину після цього на зірці стався сонячний спалах класу М, який викинув у космос величезну хмару плазми.

Про це повідомило видання LiveScience.

Викид досягав 700 тисяч кілометрів у поперечнику. Він був незвичним тим, що мав темний вигляд на тлі Сонця — через нижчу температуру плазми всередині. Подібний ефект науковці спостерігають і у разі сонячних плям, які також здаються темними через нижчу температуру, ніж навколишня поверхня.

7 вересня ця хмара сягнула Землі та викликала геомагнітну бурю. Вона збіглася у часі з повним місячним затемненням — так званим «кривавим Місяцем», який бачили в багатьох країнах світу. Утім, сама буря отримала мінімальний рівень потужності G1 і не призвела до масштабних полярних сяйв.

Фахівці пояснюють, що йдеться про рідкісне «сигмоїдне виверження» — назване так від грецької літери «сигма», схожої на англійську S. Цього разу S-подібна форма виникла трохи вище за сонячний екватор, на півкулі, зверненій до Землі. Її ширина сягала майже 125 тисяч кілометрів, що удесятеро перевищує діаметр нашої планети.

Такі виверження формуються, коли магнітні поля навколо сонячних плям починають закручуватися, наче пружина, й змушують плазму викривлятися.

Подібна «буква S» уже спостерігалася у вересні 2017 року перед найпотужнішим за десятиліття сонячним вибухом X9,3. Вперше ж потенціал сигмоїдних вивержень виявили ще наприкінці 2000-х років, але точний механізм утворення S-подібної структури досі лишається загадкою.

Деякі дослідники вважають, що форма виникає внаслідок злиття двох J-подібних структур, тоді як інші дослідження припускають: одна J-подібна структура може трансформуватися в S під дією магнітних полів.

Нагадаємо, астрономи повідомили про результати спостережень за планетою Trappist-1e, що розташована за 40 світлових років від Землі. Вона подібна за розміром до нашої планети й давно вважається однією з найперспективніших серед екзопланет для пошуку ознак атмосфери та умов, придатних для життя.