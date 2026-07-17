Сонце стане червоним гігантом і випалить Землю: скільки часу залишилося людству

Сонце знищить життя на Землі через мільярд років / © Associated Press

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Учені представили тривожний прогноз майбутнього нашої планети, згідно з яким Земля неминуче буде знищена Сонцем.

Про це пише Wionews.

Дослідники прогнозують, що Сонце почне свій перехід до червоного гіганта приблизно через 1,8 млрд років. Коли це станеться, Меркурій і Венера будуть поглинені першими. Доля Землі залишається під питанням — можливо, вона виживе фізично, але стане повністю непридатною для життя.

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Спочатку, як вважають вчені, зникнуть тварини й рослини, а потім почнуть висихати океани. Планета почне втрачати вуглекислий газ так швидко, що навіть ті представники флори, які витривалі до суворих умов, не виживуть.

Інший сценарій передбачає, що концентрація CO₂ залишиться стабільною, але Сонце продовжить нагрівати Землю. Вчені вважають, що незалежно від того, який сценарій зрештою реалізується, умови життя на планеті все одно стануть нестерпними для всього живого, але лише через 1,8 млрд років, а це вже набагато довше, ніж за оцінками всіх попередніх досліджень.

Науковці зауважують, що деякі процеси, які згодом спричинять кінець світу, можна спостерігати вже сьогодні.

Серед ранніх попереджувальних сигналів:

зростання сонячної активності, зокрема спалахи та викиди корональної маси

глобальне потепління та прискорене танення льодовиків

зменшення вмісту кисню в атмосфері через зміну клімату

антропогенний вплив — спалювання викопного палива та вирубування лісів — лише пришвидшує природні процеси, які зумовлює еволюція Сонця

Нагадаємо, у соцмережах поширюється конспірологічна теорія про нібито повне зникнення гравітації на Землі 12 серпня 2026 року. Її автори посилаються на вигаданий «Проєкт Якір» і лякають мільйонами жертв.

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У NASA офіційно спростували ці твердження, наголосивши, що гравітацію неможливо «вимкнути», а жодних підтверджень існування такого проєкту не існує. Експерти зазначають, що міф виник з фейкових дописів у соцмережах і не має жодного наукового підґрунтя.

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