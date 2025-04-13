ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
812
Час на прочитання
2 хв

Сонце "викинуло" рекордну кількість рідкісної версії гелію: що це означає

Цей ізотоп гелію зазвичай не зустрічається в таких великих кількостях.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сонце

Найвищу концентрацію рідкісного ізотопу гелію-3 було викинуто з Сонця / © Associated Press

Найвищу концентрацію рідкісного ізотопу гелію-3 було викинуто з Сонця. Космічний апарат Solar Orbiter зафіксував цю подію

Про це пише Space із посиланням на дослідження в журналі Astrophysical Journal.

«У Сонячній системі гелій-3 являє собою рідкісне явище і зустрічається у співвідношенні приблизно один іон гелію-3 на 2500 іонів гелію-4. Але струмені плазми, викинуті з Сонця, імовірно прискорюють гелій-3, і він набуває більшої енергії через його унікальне відношення заряду до маси», — йдеться у дослідженні.

На Землі гелій-3 високо цінується за його потенційне використання в ядерному синтезі, дослідженнях чистої енергії, кріогеніці та квантових обчисленнях.

Космічний апарат Solar Orbiter, покликаний розкрити внутрішні механізми Сонця, зафіксував неймовірне збільшення концентрації гелію-3 в потоках плазми нашої зірки в 200 тис. разів порівняно з його звичайною концентрацією. Вчені кажуть, що цей ізотоп гелію був прискорений до набагато вищих швидкостей, ніж зазвичай спостерігається у важчих хімічних елементів.

За допомогою космічного апарату Solar Dynamics Observatory вчені виявили джерело викидів гелію-3 за допомогою приладів, які спостерігали цю подію. Використовуючи зображення з високою роздільною здатністю, науковці з’ясували, що джерелом викиду гелію-3 є невеликий сонячний струмінь плазма, що вирвався з корональної діри.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що сонце вибухнуло найсильнішим спалахом за останні 5 років.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
812
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie