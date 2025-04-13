Сонце "викинуло" рекордну кількість рідкісної версії гелію: що це означає

Найвищу концентрацію рідкісного ізотопу гелію-3 було викинуто з Сонця / © Associated Press

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Найвищу концентрацію рідкісного ізотопу гелію-3 було викинуто з Сонця. Космічний апарат Solar Orbiter зафіксував цю подію

Про це пише Space із посиланням на дослідження в журналі Astrophysical Journal.

«У Сонячній системі гелій-3 являє собою рідкісне явище і зустрічається у співвідношенні приблизно один іон гелію-3 на 2500 іонів гелію-4. Але струмені плазми, викинуті з Сонця, імовірно прискорюють гелій-3, і він набуває більшої енергії через його унікальне відношення заряду до маси», — йдеться у дослідженні.

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На Землі гелій-3 високо цінується за його потенційне використання в ядерному синтезі, дослідженнях чистої енергії, кріогеніці та квантових обчисленнях.

Космічний апарат Solar Orbiter, покликаний розкрити внутрішні механізми Сонця, зафіксував неймовірне збільшення концентрації гелію-3 в потоках плазми нашої зірки в 200 тис. разів порівняно з його звичайною концентрацією. Вчені кажуть, що цей ізотоп гелію був прискорений до набагато вищих швидкостей, ніж зазвичай спостерігається у важчих хімічних елементів.

За допомогою космічного апарату Solar Dynamics Observatory вчені виявили джерело викидів гелію-3 за допомогою приладів, які спостерігали цю подію. Використовуючи зображення з високою роздільною здатністю, науковці з’ясували, що джерелом викиду гелію-3 є невеликий сонячний струмінь плазма, що вирвався з корональної діри.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що сонце вибухнуло найсильнішим спалахом за останні 5 років.

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