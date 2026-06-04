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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

Сонце випустило три потужні спалахи: на Землі вже почалися проблеми

Геомагнітні збурення очікуються 5 червня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Сонце

Сонце / © Pixabay

Сонце випустило три потужні спалахи за добу, які супроводжувалися корональними викидами маси (КВМ). Вони рухаються в бік Землі і можуть спричинити магнітні бурі.

Про це повідомляє Space.com.

Три спалахи спричинили відключення радіозв’язку по всій Землі. Спалах M9.3 спричинив помірні радіоперешкоди рівня R2 у деяких частинах Східної Азії та Австралії, а виверження M7.9 спричинило радіоперешкоди рівня R2, що зачепили частини Європи та Африки. Найсильніше вплинув спалах X1, який спричинив радіоперешкоди рівня R3 у деяких частинах Європи та Азії.

Така підвищена активність Сонця означає, що цього тижня Землю можуть накрити магнітні бурі.

За даними експертів, сонячна активність посилюється після потужного спалаху категорії М9, джерелом якого стала пляма 4455. Ця пляма порушує закон Гейла, тобто, її магнітне поле відрізняється зворотною полярністю, що робить пляму дуже активною і «вибухонебезпечною».

Очікується, що корональний викид маси, який супроводжував спалах, досягне Землі 5 червня.

Магнітні бурі - це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

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Дата публікації
Кількість переглядів
308
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